Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 - Antena Sport

Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026

Publicat: 20 noiembrie 2025, 15:18

Mircea Lucescu, în timpul unui meci - Profimedia Images

România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după tragerea la sorţi. Dacă vom trece de turci, vom evolua în deplasare cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Il Luce i-a condus pe turci în perioada 2017-2019.

“Ca antrenor, am jucat de multe ori impotriva Turciei, înainte să antrenez Turcia. Ştiu bine fotbalul din Turcia. Toate echipele erau la acelaşi nivel. Ştiam că vom avea un adversar greu. O tragere normală, toate echipele din grupa 1 sunt la acelaşi nivel. Nu se putea alege una.

Cred că şansele sunt pentru toate echipele. Pot să spun că îi cunosc foarte bine. M-am uitat la meciul cu Spania, erau 6 jucători care au debutat cu mine în echipa naţională a Turciei. Îi cunosc foarte bine.

Au devenit jucători cu multă experienţă. Turcia trece printr-un moment foarte bun. În aceste 4 luni, trebuie să ridicam nivelul valoric prin prezenta lor efectiva meci de meci la echipele de club.

Nu putem discuta despre şanse. Fotbalul este imprevizibil. Va fi o atmosferă incendiară acolo. Presiunea va fi la fel, ospitalitatea va fi diferită. Trebuie luat meci cu meci”, a spus Lucescu, citat de digisport.ro.

Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026. Semifinala va avea loc la 26 martie.

Dacă trece de Turcia, România va evolua în finală cu învingătoarea dintre Slovacia şi Kosovo, tot în manşă unică, în data de 31 martie 2026.

Citește și:
