Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026 - Antena Sport

România va întâlni Turcia în semifinala barajului pentru World Cup 2026, competiţie transmisă exclusiv în Universul Antena. Mircea Lucescu a avut o primă reacţie după tragerea la sorţi. Dacă vom trece de turci, vom evolua în deplasare cu învingătoarea dintre Kosovo şi Slovacia. Il Luce i-a condus pe turci în perioada 2017-2019.

“Ca antrenor, am jucat de multe ori impotriva Turciei, înainte să antrenez Turcia. Ştiu bine fotbalul din Turcia. Toate echipele erau la acelaşi nivel. Ştiam că vom avea un adversar greu. O tragere normală, toate echipele din grupa 1 sunt la acelaşi nivel. Nu se putea alege una.

Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după ce a aflat că România joacă împotriva Turciei la barajul pentru World Cup 2026

Cred că şansele sunt pentru toate echipele. Pot să spun că îi cunosc foarte bine. M-am uitat la meciul cu Spania, erau 6 jucători care au debutat cu mine în echipa naţională a Turciei. Îi cunosc foarte bine.

Au devenit jucători cu multă experienţă. Turcia trece printr-un moment foarte bun. În aceste 4 luni, trebuie să ridicam nivelul valoric prin prezenta lor efectiva meci de meci la echipele de club.

Nu putem discuta despre şanse. Fotbalul este imprevizibil. Va fi o atmosferă incendiară acolo. Presiunea va fi la fel, ospitalitatea va fi diferită. Trebuie luat meci cu meci”, a spus Lucescu, citat de digisport.ro.