După a treia victorie a sezonului cu Csikszereda, Robert Ilyes a răbufnit: „Vă rog să nu mă provocați” - Antena Sport

Robert Ilyes, în timpul unui meci pe banca celor de la Csikszereda/ Sport Pictures

Robert Ilyes a avut un discurs ferm după ce Csikszereda a învins-o cu 2-1 pe Unirea Slobozia, în etapa a 17-a din Liga 1. „Ciucanii” au obținut a treia victorie a sezonului.

În ciuda golului de la mijlocul terenului marcat de Ionuț Coadă pentru Unirea Slobozia, Csikszereda a reușit să obțină cele trei puncte în meciul de deschidere al etapei a 17-a. Anderson Ceara și Marton Eppel au punctat pentru nou-promovată.

După a treia victorie a sezonului cu Csikszereda, Robert Ilyes a răbufnit

La finalul partidei, Robert Ilyes l-a lăudat în special pe Anderson Ceara, brazilianul care a punctat spectaculos cu Unirea Slobozia. Totodată, antrenorul de la Csikszereda a răbufnit atunci când a fost întrebat despre duelul cu Rapid din runda următoare, ținând cont că a evoluat timp de patru sezoane pentru giuleșteni.

„Știam că vom întâlni o echipă care pierde foarte greu. Slobozia este o echipă foarte incomodă. Nu te lasă să primești mingea, pun presiune. A venit și ceața asta, jumătate de meci nu l-am văzut. Mă bucur pentru cele trei puncte. Am meritat victoria.

Anderson Ceara este un jucător foarte interesant, are niște calități tehnice extraordinare. Așa sunt brazilienii. El are potențial foarte mare. E greu cu brazilienii. Dacă ar putea să dea cu 20% mai mult… Este cu mult peste nivelul echipei noastre. Este un jucător foarte valoros. Are o ultimă pasă…