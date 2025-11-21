După a treia victorie a sezonului cu Csikszereda, Robert Ilyes a răbufnit: „Vă rog să nu mă provocați” - Antena Sport

Închide meniul
După a treia victorie a sezonului cu Csikszereda, Robert Ilyes a răbufnit: „Vă rog să nu mă provocați”

Publicat: 21 noiembrie 2025, 21:21

Robert Ilyes, în timpul unui meci pe banca celor de la Csikszereda/ Sport Pictures

Robert Ilyes a avut un discurs ferm după ce Csikszereda a învins-o cu 2-1 pe Unirea Slobozia, în etapa a 17-a din Liga 1. „Ciucanii” au obținut a treia victorie a sezonului.  

În ciuda golului de la mijlocul terenului marcat de Ionuț Coadă pentru Unirea Slobozia, Csikszereda a reușit să obțină cele trei puncte în meciul de deschidere al etapei a 17-a. Anderson Ceara și Marton Eppel au punctat pentru nou-promovată. 

După a treia victorie a sezonului cu Csikszereda, Robert Ilyes a răbufnit 

La finalul partidei, Robert Ilyes l-a lăudat în special pe Anderson Ceara, brazilianul care a punctat spectaculos cu Unirea Slobozia. Totodată, antrenorul de la Csikszereda a răbufnit atunci când a fost întrebat despre duelul cu Rapid din runda următoare, ținând cont că a evoluat timp de patru sezoane pentru giuleșteni. 

„Știam că vom întâlni o echipă care pierde foarte greu. Slobozia este o echipă foarte incomodă. Nu te lasă să primești mingea, pun presiune. A venit și ceața asta, jumătate de meci nu l-am văzut. Mă bucur pentru cele trei puncte. Am meritat victoria. 

Anderson Ceara este un jucător foarte interesant, are niște calități tehnice extraordinare. Așa sunt brazilienii. El are potențial foarte mare. E greu cu brazilienii. Dacă ar putea să dea cu 20% mai mult… Este cu mult peste nivelul echipei noastre. Este un jucător foarte valoros. Are o ultimă pasă… 

(n.r. despre golul marcat de la jumătatea terenului de Vlad Pop) Eduard Pap a încercat să respingă, a ieșit bine, dar nu avem ce să facem. Vlad Pop a avut o execuție extraordinară. Mă bucur că echipa a avut reacție după. 

(n.r. ne spuneți câteva cuvinte despre meciul cu Rapid?) Vă rog să nu mă provocați, știți unde mă duc. E greu în momentul de față să vorbesc. Mă duc acasă. Este o presiune imensă pentru mine și nu vreau să declar nimic, credeți-mă”, a declarat Robert Ilyes, conform digisport.ro. 

