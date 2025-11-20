Dinamo poate face un transfer "exotic" în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc - Antena Sport

Închide meniul
Dinamo poate face un transfer “exotic” în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc

Andrei Nicolae Publicat: 20 noiembrie 2025, 9:42

Dinamo poate face un transfer exotic în iarnă. Ar fi o premieră în istoria fotbalului românesc

Jucătorii lui Dinamo, după un gol marcat / Sport Pictures

Dinamo a anunțat recent prin vocea președintelui Andrei Nicolescu că urmează să facă trei, patru transferuri în perioada de mercato de iarnă, pentru a întări lotul echipei lui Zeljko Kopic. În aceeași perioadă în care alb-roșiii și-au anunțat intențiile privind mutările pe care le vizează, pe pagina oficială a cunoscutei pagini Transfermarkt a apărut informația potrivit căreia “câinii roșii” sunt interesați de un jucător care poate seta o premieră în istoria Ligii 1.

Dinamo ar fi început deja să exploreze piața transferurilor, deși “fereastra” de mercato urmează să se deschidă peste câteva săptămâni. Potrivit sursei menționate anterior, alb-roșiii au în vizor o opțiune ieșită din comun de fotbalist, și anume un fundaș central din Bangladesh, cu 35 de selecții la națională.

Dinamo poate aduce primul jucător din Bangladesh în Liga 1

Tariq Kazi este numele jucătorului de 25 de ani de care s-a interesat echipa antrenată de Zeljko Kopic. Născut în Finlanda, la Tampere, fotbalistul a evoluat pentru echipele de tineret ale naționale nordice, după care a început să reprezinte Bangladeshul la nivel de seniori.

Clubul român FC Dinamo Bucureşti şi-ar fi arătat interesul pentru internaţionalul din Bangladesh, Tariq Kazi. Potrivit surselor, dacă Dinamo va decide să exploreze piaţa asiatică în această iarnă, Tariq ar putea deveni unul dintre principalele lor obiective“, s-a arătat pe pagina de Facebook a celor de la Transfermarkt.

Opțiunea lui Dinamo pentru un posibil transfer poate fi considerată fără doar și poate una “exotică”, ținând cont de cât de rare sunt transferurile din acea zonă a Asiei în fotbalul românesc. Mai mult decât atât, un eventual transfer al lui Kazi la Dinamo l-ar transforma pe jucător în primul fotbalist din Bangladesh care joacă în Liga 1.

În prezent, Kazi este liber de contract, după ce s-a despărțit în octombrie de cei de la Bashundhara Kings, alături de care a cucerit patru titluri de campion. În Finlanda, jucătorul a câștigat o Cupă alături de Ilves Tampere.

