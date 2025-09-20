A început goana pentru bilete la World Cup 2026! Peste 4,5 de milioane de oameni, pe listele de așteptare - Antena Sport

Peste 4,5 milioane de persoane din întreaga lume s-au înscris în cursa pentru achiziţionarea biletelor de intrare la meciurile de la World Cup, ediţia 2026, turneu final care va fi transmis, în exclusivitate, în Universul Antena.

În mai puţin de zece luni, Statele Unite, Canada şi Mexic vor găzdui turneul final al Cupei Mondiale. Pentru a marca ocazia, FIFA a lansat luna aceasta, faza de prevânzare a biletelor, care vor fi distribuite apoi prin tragere la sorţi.

Interes uriaș pentru bilete la World Cup 2026

Între 10 şi 19 septembrie, 4,5 milioane de persoane din 216 diferite ţări s-au înscris pentru această primă fază, care a fost accesibilă doar deţinătorilor de carduri Visa, unul dintre partenerii al competiţiei, precizează L’Equipe, notează agerpres.ro.

“Peste 4,5 milioane de fani din întreaga lume vor participa la tragerea la sorţi pentru prima şansă de a cumpăra bilete, dovedind că turneul de anul viitor din Canada, Mexic şi Statele Unite va fi cel mai mare, mai incluziv şi mai incitant eveniment de până acum”, a precizat preşedintele FIFA, Gianni Infantino.

Tragerea la sorţi va avea loc pe 1 octombrie, însă FIFA precizează că persoanele extrase nu au garantate bilete pentru data solicitată, ci doar că vor putea asista la unul dintre cele 104 meciuri ale Cupei Mondiale.