Celtic nu a mai avut răbdare! Şi-a demis antrenorul după doar 8 meciuri - Antena Sport

Clubul scoţian de fotbal Celtic Glasgow s-a despărţit luni de antrenorul francez Wilfried Nancy, înfrângerea de sâmbătă cu 3-1 în faţa marii rivale Rangers fiind al şaselea eşec în doar opt meciuri, informează BBC.
Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu campioana Scoţiei după încheierea sezonului din Major League Soccer (MLS) cu Columbus Crew şi a preluat conducerea echipei pe 4 decembrie.
Wilfried Nancy, antrenorul lui Celtic, a fost demis
Însă, după ce a câştigat şapte din cele opt meciuri avându-l la cârmă pe interimarul Martin O’Neill, Celtic a cunoscut o drastică scădere de formă de la venirea lui Wilfried Nancy.
Acesta a devenit primul antrenor al lui Celtic care a pierdut primele sale două meciuri, înainte de a suferi o înfrângere cu 3-1 în faţa lui St Mirren în finala Cupei Ligii scoţiene şi o înfrângere cu 2-1 în faţa lui Dundee United. A fost prima dată când Celtic a pierdut patru meciuri la rând de la o serie similară sub conducerea legendarului Jock Stein în 1978.
Echipa a câştigat două meciuri consecutive în campionat împotriva lui Aberdeen şi Livingston, dar a fost învinsă cu 2-0 de Motherwell marţi şi a cedat în faţa lui Rangers după o repriză secundă dezastruoasă.
Celtic l-a demis şi pe Paul Tisdale din funcţia de şef al operaţiunilor de fotbal. Fostul antrenor al echipelor Exeter City şi Stevenage ocupa acest post din octombrie 2024.
Un scurt comunicat al clubului confirmă plecările, alături de cele ale membrilor staffului tehnic al lui Nancy, adăugând că “o actualizare suplimentară va fi oferită suporterilor cât mai curând posibil”.
O’Neill asigurase interimatul după ce Brendan Rodgers, numit antrenor al echipei saudite Al-Qadsiah luna trecută, a demisionat în octombrie.
După ce anterior a pregătit-o în MLS pe CF Montreal, Nancy a condus Columbus Crew în Cupa MLS în 2023 şi apoi în Cupa Ligilor – o competiţie între echipe mexicane şi americane, terminând pe locul doi în campionat. Totuşi, după ce a fost numit cel mai bun manager din MLS în 2024, echipa a încheiat sezonul trecut doar pe locul 7 în Conferinţa de Est şi pe locul 12 la general.
Odată cu plecarea sa de la Celtic, Nancy are un bilanţ de doar cinci victorii în ultimele sale 20 de meciuri ca antrenor.
