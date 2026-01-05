Celtic nu a mai avut răbdare! Şi-a demis antrenorul după doar 8 meciuri - Antena Sport

Clubul scoţian de fotbal Celtic Glasgow s-a despărţit luni de antrenorul francez Wilfried Nancy, înfrângerea de sâmbătă cu 3-1 în faţa marii rivale Rangers fiind al şaselea eşec în doar opt meciuri, informează BBC.

Tehnicianul în vârstă de 48 de ani a semnat un contract pe doi ani şi jumătate cu campioana Scoţiei după încheierea sezonului din Major League Soccer (MLS) cu Columbus Crew şi a preluat conducerea echipei pe 4 decembrie.

Wilfried Nancy, antrenorul lui Celtic, a fost demis

Însă, după ce a câştigat şapte din cele opt meciuri avându-l la cârmă pe interimarul Martin O’Neill, Celtic a cunoscut o drastică scădere de formă de la venirea lui Wilfried Nancy.

Acesta a devenit primul antrenor al lui Celtic care a pierdut primele sale două meciuri, înainte de a suferi o înfrângere cu 3-1 în faţa lui St Mirren în finala Cupei Ligii scoţiene şi o înfrângere cu 2-1 în faţa lui Dundee United. A fost prima dată când Celtic a pierdut patru meciuri la rând de la o serie similară sub conducerea legendarului Jock Stein în 1978.

Echipa a câştigat două meciuri consecutive în campionat împotriva lui Aberdeen şi Livingston, dar a fost învinsă cu 2-0 de Motherwell marţi şi a cedat în faţa lui Rangers după o repriză secundă dezastruoasă.