Adi Mutu şi Walter Zenga au ajuns la cuţite. "Rasism! Tentă de desconsiderare față de o nație" - Antena Sport

Adi Mutu şi Walter Zenga au ajuns la cuţite. “Rasism! Tentă de desconsiderare față de o nație”

Radu Constantin Publicat: 13 noiembrie 2025, 16:51

Adrian Mutu / Profimedia Images

Adi Mutu şi Walter Zenga au avut un duel la distanţă pe tema venirii lui Cristi Chivu la Inter. Primul care a făcut declaraţii a fost italianul, care, în momentul în care Chivu a instalat, a oferit câteva declaraţii presei care nu-l favorizau pe român.

Ce a spus Walter Zega?

După meciul Inter – Juventus, scor 3-4, Zenga a făcut declaraţii care, potrivit lui Mutu, au avut o tentă jignitoare la adresa lui Chivu și, implicit, a românilor. “În finala Ligii Campionilor, Inter a primit cinci goluri, la Udine două, acum patru. Când un antrenor nou vine la o echipă, nu poate pur și simplu să continue pe calea predecesorului său. Ai nevoie de idei diferite, de mai multă atenție și de o nouă abordare. Problema este că, de multe ori, te bazezi pe aceleași persoane, din recunoștință, dar dacă vrei cu adevărat să schimbi ceva, trebuie să ai curajul să faci alegeri diferite”, a spus Zenga. Aceste afirmaţii l-au scos din sărite pe Mutu, care a reacţionat dur. Zenga a atacat şi el apoi, afirmând că “nimănui nu-i pasă de opiniile lui (n.r- Adi Mutu)”.

Adi Mutu îl acuză de rasism pe Zenga

Adi Mutu contiună disputa cu italianul şi îl acuză de rasism pe italian. “Vorbind perfect limba italiană deoarece am stat acolo 15 ani, îmi dau seama atunci când un italian vorbește cu o tentă de rasism sau cu o tentă de desconsiderare față de o nație cum am fi noi. Asta s-a întâmplat și se întâmplă mereu. Faceți un sondaj în diaspora să vedeți ce se întâmplă cu românii plecați în afară. Nu suntem apreciați așa cum trebuie. M-a deranjat faptul că Zenga a vorbit în sensul ăla. Așa mi s-a părut, poate greșesc. Dacă greșesc îmi cer scuze față de Walter. Dacă nu greșesc înseamnă că am avut dreptate și atunci tenta aia pe care am simțit-o eu nu a fost normală față de Cristi”, a declarat Adrian Mutu, conform digisport.ro.

Adrian Mutu are un mesaj şi pentru Zenga, tehnician care s-a bucurat de succes în România, unde a antrenat FC Naţional sau FCSB.

„Tu ai crescut ca antrenor în România. Ai legături mult mai multe, ai avut și soție româncă, copii jumătate-jumătate. Mai mult respect și considerare față de un popor care te-a primit cu brațele deschise, te-a făcut antrenor, te-a «giugiulit», te-a cocoloșit. Indiferent ce spuneai tu, când spui «il rumeno» și te referi la Cristi Chivu, care e la fel de legendă ca tine la Inter, ar trebui ai mai mult respect. Putea să o spună într-un mod mult mai frumos”, a mai spus Mutu.

