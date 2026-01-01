Fotbaliștii care au intrat în ultimele 6 luni de contract! Staruri de renume mondial pot semna noi angajamente - Antena Sport

Perioada de transferuri a început, iar mai mulți fotbaliști de top din Premier League sau alte campionate au intrat în ultimele șase luni de contract, ceea ce înseamnă că pot semna angajamente cu alte echipe.

Cel mai valoros dintre aceștia este francezul Dayot Upamecano, stoperul care evoluează în prezent la campioana Germaniei și care este evaluat de Transfermarkt la 70 de milioane de euro.

Dayot Upamecano, cel mai valoros jucător care a intrat în ultimele 6 luni de contract

Aflat din vara anului 2021 la Bayern Munchen, Dayot Upamecano pare pregătit să facă un nou pas în cariera sa. Stoperul francez a intrat în ultimele șase luni de contract cu gruparea bavareză, ceea ce îi permite să semneze un nou angajament, dar cu o altă echipă.

Real Madrid și Paris Saint Germain s-au interesat recent de situația sa, iar jucătorul ar prioritiza o mutare la campioana Franței, care vrea să își refacă linia defensivă.

Al doilea în clasamentul celor mai valoroși jucători care au intrat în ultimele șase luni de contract este Marc Guehi, fotbalistul care evoluează în prezent la Crystal Palace.