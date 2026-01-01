Fotbaliștii care au intrat în ultimele 6 luni de contract! Staruri de renume mondial pot semna noi angajamente - Antena Sport

Închide meniul
Fotbaliștii care au intrat în ultimele 6 luni de contract! Staruri de renume mondial pot semna noi angajamente

Daniel Işvanca Publicat: 1 ianuarie 2026, 10:35

Fotbaliștii care au intrat în ultimele 6 luni de contract! Staruri de renume mondial pot semna noi angajamente

Robert Lewandowski și Antonio Rudiger / Profimedia

Perioada de transferuri a început, iar mai mulți fotbaliști de top din Premier League sau alte campionate au intrat în ultimele șase luni de contract, ceea ce înseamnă că pot semna angajamente cu alte echipe.

Cel mai valoros dintre aceștia este francezul Dayot Upamecano, stoperul care evoluează în prezent la campioana Germaniei și care este evaluat de Transfermarkt la 70 de milioane de euro.

Dayot Upamecano, cel mai valoros jucător care a intrat în ultimele 6 luni de contract

Aflat din vara anului 2021 la Bayern Munchen, Dayot Upamecano pare pregătit să facă un nou pas în cariera sa. Stoperul francez a intrat în ultimele șase luni de contract cu gruparea bavareză, ceea ce îi permite să semneze un nou angajament, dar cu o altă echipă.

Real Madrid și Paris Saint Germain s-au interesat recent de situația sa, iar jucătorul ar prioritiza o mutare la campioana Franței, care vrea să își refacă linia defensivă.

Al doilea în clasamentul celor mai valoroși jucători care au intrat în ultimele șase luni de contract este Marc Guehi, fotbalistul care evoluează în prezent la Crystal Palace.

Liverpool a fost pe punctul de a-l transfera în vară, dar negocierile au picat în ultimul moment. Acum, fotbalistul de 55 de milioane de euro și-a exprimat dorința de a evolua pentru Real Madrid.

Ibrahima Konate, priorități după refuzul Realului

Deși se zvonea că Real Madrid l-a pus pe cap de listă pentru vara anului 2026, Ibrahima Konate nu are deocamdată idee unde va evolua de la sfârșitul acestui sezon. Stoperul de 55 de milioane de euro va pleca cel mai probabil de la Liverpool, dar s-a lovit de refuzul „los blancos”.

Următorul în acest clasament este sârbul Dușan Vlahovic, care mai mult ca sigur nu va continua la Juventus din vară. Atacantul de 35 de milioane de euro a demarat deja negocierile cu Barcelona, care este în căutarea unui înlocuitor pentru Robert Lewandowski.

Bernardo Silva se apropie și el de finalul unui ciclu la Manchester City. Lusitanul evaluat la 27 de milioane de euro e decis să schimbe echipa din vară, fiind ofertat chiar și în precedentele „ferestre” de transferuri.

Nici Ruben Neves (25 milioane de euro) nu este fericit în Arabia Saudită. Colegul lui Bernardo Silva din naționala Portugaliei a început deja să se propună la mai multe cluburi din Europa, printre care și Real Madrid, însă gruparea din La Liga a negat orice potențială venire a acestuia din vară.

Rudiger și Lewandowski, capăt de drum în Spania

Rudiger (12 milioane de euro) și Robert Lewandowski (9 milioane de euro) vor pleca la finalul acestui sezon de la Real Madrid, respectiv Barcelona. Fundașul german are deja oferte importante din Premier League, nefiind o prioritate nici pentru Xabi Alonso la vicecampioana Spaniei.

În cazul atacantului polonez, sunt de asemenea oferte din Major League Soccer, dar chiar și din zona Arabiei Saudite. Chicago Fire și-a trimis agenții în Spania pentru a negocia un transfer spectaculos la vară.

