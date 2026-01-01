Ce lovitură la început de 2026! Neymar a semnat - Antena Sport

Neymar nu concepe să nu facă parte din lotul Braziliei la Campionatul Mondial de anul acesta, iar fotbalistul în vârstă de 33 de ani a luat o decizie rapidă, care să îl ajute să rămână în circuit pentru marele eveniment din 2026.

Brazilianul a ajuns la un acord cu cei din conducerea lui Santos pentru prelungirea contractului și va rămâne la gruparea care l-a lansat în fotbalul profesionist pentru încă un an.

Neymar și-a prelungit contractul cu Santos

Neymar și-a stabilit un obiectiv clar pentru anul 2026 și anume să fie parte din lotul lui Carlo Ancelotti pentru turneul final de anul acesta. Fotbalistul ajuns la vârsta de 33 de ani nu a luat în seamă ofertele venite din Europa și a decis să continue în Brazilia.

Concret, jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că „Ney-Ney” a ajuns la un acord cu actuala sa echipă pentru prelungirea contractului, urmând să mai joace aici până la finalul anului 2026.

Revenit în Brazilia la începutul anului 2025, Neymar a salvat-o pe Santos de la retrogradare și are în gând să prindă lotul „Selecao” pentru Campionatul Mondial, acolo unde are concurență serioasă pe post.