Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ce lovitură la început de 2026! Neymar a semnat - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce lovitură la început de 2026! Neymar a semnat

Ce lovitură la început de 2026! Neymar a semnat

Daniel Işvanca Publicat: 1 ianuarie 2026, 10:10

Comentarii
Ce lovitură la început de 2026! Neymar a semnat

Neymar în tricoul celor de la Santos / Profimedia

Neymar nu concepe să nu facă parte din lotul Braziliei la Campionatul Mondial de anul acesta, iar fotbalistul în vârstă de 33 de ani a luat o decizie rapidă, care să îl ajute să rămână în circuit pentru marele eveniment din 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Brazilianul a ajuns la un acord cu cei din conducerea lui Santos pentru prelungirea contractului și va rămâne la gruparea care l-a lansat în fotbalul profesionist pentru încă un an.

Neymar și-a prelungit contractul cu Santos

Neymar și-a stabilit un obiectiv clar pentru anul 2026 și anume să fie parte din lotul lui Carlo Ancelotti pentru turneul final de anul acesta. Fotbalistul ajuns la vârsta de 33 de ani nu a luat în seamă ofertele venite din Europa și a decis să continue în Brazilia.

Concret, jurnalistul italian Fabrizio Romano anunță că „Ney-Ney” a ajuns la un acord cu actuala sa echipă pentru prelungirea contractului, urmând să mai joace aici până la finalul anului 2026.

Revenit în Brazilia la începutul anului 2025, Neymar a salvat-o pe Santos de la retrogradare și are în gând să prindă lotul „Selecao” pentru Campionatul Mondial, acolo unde are concurență serioasă pe post.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai bun jucător al momentului la FCSB?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Observator
Cât costă un metru cub de gaz în România în 2026
Parlamentarii Dianei Șoșoacă cer repatrierea aurului din rezerva națională, aflat la Banca Angliei. Cazurile Rusiei și Venezuelei, invocate de inițiatori
Fanatik.ro
Parlamentarii Dianei Șoșoacă cer repatrierea aurului din rezerva națională, aflat la Banca Angliei. Cazurile Rusiei și Venezuelei, invocate de inițiatori
12:37
CFR Cluj a găsit înlocuitor pentru Louis Munteanu! Atacantul este cotat la 350.000 de euro
11:52
Bayern Munchen vrea să ia fața Realului! Bavarezii au contactat deja jucătorul
11:28
Cristi Chivu a început anul cu o decizie importantă la Inter! Jucătorii au fost încântați
11:25
Primul transfer pe care Gigi Becali îl face în 2026 la FCSB
11:02
Cutremur în Premier League! Antrenorul vrea să demisioneze, după investiții de peste 300 de milioane de euro
10:59
Gică Hagi taie în carne vie la Farul Constanța. Ce jucători dă afară
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVStațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine” 2 E oficial! Louis Munteanu a semnat cu DC United! 3 Anunțul făcut de UEFA despre Daniel Bîrligea în uiltima zi din an 4 Universitatea Craiova vrea să-i dea lovitura lui Dinamo! Anunțul venit din Italia 5 EXCLUSIVAlimentul la care Gică Popescu a renunțat. Doar de Crăciun a făcut o excepție 6 EXCLUSIVIftime și FC Botoșani, negocieri cu un fost jucător al FCSB-ului!
Citește și
Cele mai citite
Gică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea CraiovaGică Craioveanu a dat verdictul despre transferul uriaş pregătit de Universitatea Craiova
Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!Grecii anunţă că Olimpiu Moruțan are ofertă din Liga 1. Destinaţie surpriză!
Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”Stațiunea din România unde Gică Popescu petrece cu familia Revelionul: “Ne simțim foarte bine”
Pensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie NăstasePensia uriaşă pe care o primește Nadia Comăneci de la statul român. Îi bate pe Ţiriac şi Ilie Năstase