Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Walter Zenga, scandal cu Adi Mutu din cauza lui Cristi Chivu: "Nimănui nu-i pasă de opiniile lui" - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Walter Zenga, scandal cu Adi Mutu din cauza lui Cristi Chivu: “Nimănui nu-i pasă de opiniile lui”

Walter Zenga, scandal cu Adi Mutu din cauza lui Cristi Chivu: “Nimănui nu-i pasă de opiniile lui”

Radu Constantin Publicat: 31 octombrie 2025, 18:22

Comentarii
Walter Zenga, scandal cu Adi Mutu din cauza lui Cristi Chivu: Nimănui nu-i pasă de opiniile lui

Walter Zenga, într-un meci / Profimedia

Walter Zenga a făcut câteva declaraţii în presa italiană, în care îl critica pe Cristi Chivu. Românul abia ce fusese instalat, iar Inter a cunoscut două înfrângeri. Fără să mai aştepte şi alte rezultate, Zenga a declarat că nu se văd schimbări importante cu Chivu antrenor. „Când preiei o echipă, nu poți continua cu ceea ce ai găsit. Trebuie să-ți pui amprenta personală”, a fost afirmaţia tăioasă a italianului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adi Mutu l-a taxat imediat pe Zenga: ”Waltere, taci, mă! Probabil avea o frustrare. E o tentă de rasism, de superioritate, asta m-a deranjat. Când spui ‘il rumeno’, deja mă irită. Chivu e acolo de ani de zile, a câștigat Liga Campionilor cu Inter. E o legendă”.

După ce Cristi Chivu a devenit omul momentului în fotbalul italian, Zenga şi-a schimbat discursul. Acum îl pune la punct şi pe fostul atacant al naţionalei României. ”Nu-mi pasă ce spune. Nu a înțeles ce încercam să spun. Vorbește despre mine, dar fără să discute direct cu mine. Nimănui nu-i pasă de opiniile lui”, a spus Walter Zenga, citat de Sportal.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB în grupa principală a Europa League?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
Observator
22 de magistraţi s-au pensionat. Printre ei, judecătorul Mihail Udroiu de la ICCJ, în vârstă de 48 de ani
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
Fanatik.ro
FCSB se întărește din SuperLiga! Mihai Stoica: “Zilele astea va semna, are niște mici probleme de rezolvat!”
18:09
Gazdă pentru FCSB la Cluj, Miriuţă a dat verdictul despre campioană! Care e preferatul lui de la roş-albaştri
17:56
Fotbalistul de 60 de milioane de euro al Barcelonei a fost aproape să ajungă în România!
17:39
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 31 octombrie
17:19
Elias Charalambous a anunţat două reveniri importante în echipa FCSB-ului! Schimbări în primul 11 la campioană
17:16
Adevărul despre “stadionul” de pe zgârie-nori al Arabiei Saudite. Făcut cu AI în două minute
16:42
E oficial! Dan Şucu l-a dat afară de la Genoa
Vezi toate știrile
1 EXCLUSIVLarisa Iordache intervine în scandalul uriaş din gimnastică: “Să îşi vadă fiecare de treaba ei!” 2 Omul meciului Inter – Fiorentina 3-0, cucerit de Cristi Chivu: “Mulţumită lui”. A numit calităţile românului 3 Florin Gardoș, mesaj dur după ce soţia lui Laurențiu Popescu a plâns în tribună, la meciul cu Sănătatea: “Poate ar fi bine…” 4 Mihai Stoica a răbufnit după Gloria Bistriţa – FCSB 1-3: “Ne-au înjurat non-stop la tribuna oficială” 5 Verdictul primit de David Miculescu după accidentarea din meciul cu Bistriţa. Veste importantă la FCSB 6 Au apărut imaginile cu tentativa de răpire a fotbalistului. Cum a reuşit să se salveze
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedentGigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”Scandal uriaş: Denisa Golgotă a depus plângere pentru hărţuire: “A spus că mi-ar da pumni în gură. E favorizată o gimnastă”
Ce a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama eiCe a spus Sabrina Voinea când şi-a văzut nota de locul 4 după exerciţiul de la sol. S-a uitat dezamăgită spre mama ei
Giovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-uluiGiovanni Becali i-a dat replica lui Florin Tănase, după ce a fost făcut praf de decarul FCSB-ului