Walter Zenga, scandal cu Adi Mutu din cauza lui Cristi Chivu: "Nimănui nu-i pasă de opiniile lui" - Antena Sport

Walter Zenga a făcut câteva declaraţii în presa italiană, în care îl critica pe Cristi Chivu. Românul abia ce fusese instalat, iar Inter a cunoscut două înfrângeri. Fără să mai aştepte şi alte rezultate, Zenga a declarat că nu se văd schimbări importante cu Chivu antrenor. „Când preiei o echipă, nu poți continua cu ceea ce ai găsit. Trebuie să-ți pui amprenta personală”, a fost afirmaţia tăioasă a italianului.

Adi Mutu l-a taxat imediat pe Zenga: ”Waltere, taci, mă! Probabil avea o frustrare. E o tentă de rasism, de superioritate, asta m-a deranjat. Când spui ‘il rumeno’, deja mă irită. Chivu e acolo de ani de zile, a câștigat Liga Campionilor cu Inter. E o legendă”.

După ce Cristi Chivu a devenit omul momentului în fotbalul italian, Zenga şi-a schimbat discursul. Acum îl pune la punct şi pe fostul atacant al naţionalei României. ”Nu-mi pasă ce spune. Nu a înțeles ce încercam să spun. Vorbește despre mine, dar fără să discute direct cu mine. Nimănui nu-i pasă de opiniile lui”, a spus Walter Zenga, citat de Sportal.