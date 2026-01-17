Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări - Antena Sport

Adrian Șut a fost titular la debutul la Al Ain. Fostul mijlocaș de la FCSB a bifat primul meci la noua echipă, cu care a semnat în această iarnă.
Adrian Șut a prins echipa de start în remiza obținută de Al Ain, pe teren propriu, cu Al Wahda, scor 2-2, în etapa a 23-a din prima ligă din Emiratele Arabe Unite.
Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain
Adrian Șut a fost înlocuit în minutul 83, fiind trimis în teren Nassim Chadli. Pentru evoluția sa, fostul mijlocaș de la FCSB a primit nota 6,5, conform sofascore.ro. Cel mai bine notat jucător de la Al Ain a fost Kodjo Laba, cu 8,5, el reușind să marcheze o „dublă”.
Al Ain a deschis scorul în minutul 9, Laba marcând din pasa lui Palacios. Al Wahda a egalat ulterior în minutul 29, când Khribin a punctat din penalty. Atacantul de la Al Ain a reușit „dubla” în minutul 51, iar la două minute distanță, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după ce Ogbu a văzut cartonașul roșu.
În ciuda faptului că evoluau în 10 oameni, cei de la Al Wahda au reușit să egaleze în minutul 69, Khribin reușind „dubla”. În minutul 75, Kruspzky a văzut și el cartonașul roșu, oaspeții terminând meciul în nouă jucători.
Al Ain a rămas pe primul loc în Emiratele Arabe Unite, după remiza cu Al Wahda. Trupa lui Adrian Șut are 31 de puncte, după 13 meciuri disputate.
Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat
Gigi Becali (67 de ani) l-a cedat pe Adrian Şut (26 de ani) la Al Ain. S-a vorbit despre 2 milioane de euro, dar Becali a subliniat că FCSB va încasa 1.5 milioane de euro. Latiundiarul a fost cel care a anunţat şi salariul lui Adrian Şut la Al Ain, 1 milion de euro pe sezon.
„M-a sunat Șut «Nea Gigi, mulțumesc! Dumneavoastră m-ați luat de la Clinceni, ați avut încredere în mine. Vă datorez dumneavoastră tot ce mi se întâmplă». Pentru mine asta este bucuria.
Șut mi-a zis: «Nea Gigi, mulțumesc din toată inima că ai avut încredere în mine, m-ai luat de acolo de unde nu mă vedea nimeni. Ai avut încredere în mine, iar acum îmi fac viața și viitorul familiei mele». Este mare lucru să-ți zică cineva așa, nu? Ia cam trei milioane în trei ani. I-am zis că și-a făcut viitorul familiei. Eu am făcut mulți milionari: și antrenori, și jucători”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.ro.
