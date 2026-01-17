Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări

Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări

Viviana Moraru Publicat: 17 ianuarie 2026, 21:29

Comentarii
Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări

Adrian Șut, la Al Ain/ Instagram Al Ain

Adrian Șut a fost titular la debutul la Al Ain. Fostul mijlocaș de la FCSB a bifat primul meci la noua echipă, cu care a semnat în această iarnă. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

 Adrian Șut a prins echipa de start în remiza obținută de Al Ain, pe teren propriu, cu Al Wahda, scor 2-2, în etapa a 23-a din prima ligă din Emiratele Arabe Unite.  

 Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain 

 Adrian Șut a fost înlocuit în minutul 83, fiind trimis în teren Nassim Chadli. Pentru evoluția sa, fostul mijlocaș de la FCSB a primit nota 6,5, conform sofascore.ro. Cel mai bine notat jucător de la Al Ain a fost Kodjo Laba, cu 8,5, el reușind să marcheze o „dublă”.  

 Al Ain a deschis scorul în minutul 9, Laba marcând din pasa lui Palacios. Al Wahda a egalat ulterior în minutul 29, când Khribin a punctat din penalty. Atacantul de la Al Ain a reușit „dubla” în minutul 51, iar la două minute distanță, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după ce Ogbu a văzut cartonașul roșu. 

 În ciuda faptului că evoluau în 10 oameni, cei de la Al Wahda au reușit să egaleze în minutul 69, Khribin reușind „dubla”. În minutul 75, Kruspzky a văzut și el cartonașul roșu, oaspeții terminând meciul în nouă jucători.  

Reclamă
Reclamă

Al Ain a rămas pe primul loc în Emiratele Arabe Unite, după remiza cu Al Wahda. Trupa lui Adrian Șut are 31 de puncte, după 13 meciuri disputate. 

 Adrian Şut l-a sunat pe Gigi Becali după ce s-a transferat 

 Gigi Becali (67 de ani) l-a cedat pe Adrian Şut (26 de ani) la Al Ain. S-a vorbit despre 2 milioane de euro, dar Becali a subliniat că FCSB va încasa 1.5 milioane de euro. Latiundiarul a fost cel care a anunţat şi salariul lui Adrian Şut la Al Ain, 1 milion de euro pe sezon. 

 „M-a sunat Șut «Nea Gigi, mulțumesc! Dumneavoastră m-ați luat de la Clinceni, ați avut încredere în mine. Vă datorez dumneavoastră tot ce mi se întâmplă». Pentru mine asta este bucuria. 

Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casăPodul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
Reclamă

 Șut mi-a zis: «Nea Gigi, mulțumesc din toată inima că ai avut încredere în mine, m-ai luat de acolo de unde nu mă vedea nimeni. Ai avut încredere în mine, iar acum îmi fac viața și viitorul familiei mele». Este mare lucru să-ți zică cineva așa, nu? Ia cam trei milioane în trei ani. I-am zis că și-a făcut viitorul familiei. Eu am făcut mulți milionari: și antrenori, și jucători”, a spus Gigi Becali, pentru Fanatik.ro. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off sezonul acesta?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
Observator
Staţiunea aflată la 7 ore de Bucureşti unde românii se înghesuie. Preţurile sunt sub cele de la noi
Mihai Stoica, șocat de ce a trăit în tribune la FC Argeș – FCSB 1-0: „Un copil m-a înjurat de la jumătate de metru! Jandarmul se uita”
Fanatik.ro
Mihai Stoica, șocat de ce a trăit în tribune la FC Argeș – FCSB 1-0: „Un copil m-a înjurat de la jumătate de metru! Jandarmul se uita”
21:16
Alvaro Arbeloa a reacționat după ce suporterii l-au huiduit pe Florentino Perez: „Nu susțin Real Madrid”
21:02
Contract nou pentru Cătălin Cîrjan la Dinamo, după oferta refuzată. Andrei Nicolescu a oferit toate detaliile
21:00
LIVE TEXTRapid – Metaloglobus 0-0. Giuleştenii pot urca pe primul loc în Liga 1. Prestație „cenușie” a alb-vișiniilor
20:43
VideoJurnal Antena Sport | Pancu trage tare pentru play-off
20:40
VideoJurnal Antena Sport | Mircea Lucescu nu are liniște înaintea barajului cu Turcia
20:34
VideoJurnal Antena Sport | Căpitanul Cîrjan are o promisiune
Vezi toate știrile
1 Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva” 2 Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale” 3 Gigi Becali, prima reacție după ce a aflat că Rapid îl transferă pe Olimpiu Moruțan: „Și eu l-am vrut” 4 Cele două mutări anunțate de Gigi Becali la FCSB, după înfrângerea cu FC Argeș: „Vor veni amândoi” 5 Gigi Becali și-a distrus jucătorii, după FC Argeș – FCSB 1-0. Ce le-a reproșat patronul campioanei 6 Suma uriaşă donată de Gigi Becali călugărilor de pe Muntele Athos: “Va fi sfânt! Rămâne în istorie”
Citește și
Cele mai citite
Cine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasăCine este viitoarea soţie a lui Adi Vasile. Prezentatorul de la Survivor România se iubeşte cu o brunetă focoasă
Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”Un alt transfer din fotbalul românesc în Turcia. Agentul confirmă: “Mâine face vizita medicală”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”Constantin Budescu a dat verdictul despre lupta la titlu: “Nu o să le stea nimeni în cale”