Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain. Nota primită de fostul mijlocaș de la FCSB, după meciul cu două eliminări - Antena Sport

Adrian Șut, la Al Ain/ Instagram Al Ain

Adrian Șut a fost titular la debutul la Al Ain. Fostul mijlocaș de la FCSB a bifat primul meci la noua echipă, cu care a semnat în această iarnă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Adrian Șut a prins echipa de start în remiza obținută de Al Ain, pe teren propriu, cu Al Wahda, scor 2-2, în etapa a 23-a din prima ligă din Emiratele Arabe Unite.

Adrian Șut, titular la debutul la Al Ain

Adrian Șut a fost înlocuit în minutul 83, fiind trimis în teren Nassim Chadli. Pentru evoluția sa, fostul mijlocaș de la FCSB a primit nota 6,5, conform sofascore.ro. Cel mai bine notat jucător de la Al Ain a fost Kodjo Laba, cu 8,5, el reușind să marcheze o „dublă”.

Al Ain a deschis scorul în minutul 9, Laba marcând din pasa lui Palacios. Al Wahda a egalat ulterior în minutul 29, când Khribin a punctat din penalty. Atacantul de la Al Ain a reușit „dubla” în minutul 51, iar la două minute distanță, oaspeții au rămas în inferioritate numerică, după ce Ogbu a văzut cartonașul roșu.

În ciuda faptului că evoluau în 10 oameni, cei de la Al Wahda au reușit să egaleze în minutul 69, Khribin reușind „dubla”. În minutul 75, Kruspzky a văzut și el cartonașul roșu, oaspeții terminând meciul în nouă jucători.