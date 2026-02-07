Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Al Nassr se acoperă în cazul în care Ronaldo pleacă! Echipa saudită are două nume uriaşe din Europa pe listă! - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Al Nassr se acoperă în cazul în care Ronaldo pleacă! Echipa saudită are două nume uriaşe din Europa pe listă!

Al Nassr se acoperă în cazul în care Ronaldo pleacă! Echipa saudită are două nume uriaşe din Europa pe listă!

Bogdan Stănescu Publicat: 7 februarie 2026, 9:23

Comentarii
Al Nassr se acoperă în cazul în care Ronaldo pleacă! Echipa saudită are două nume uriaşe din Europa pe listă!

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci pentru Al Nassr / Profimedia Images

Al Nassr plănuieşte să transfere un superstar din Europa în cazul în care Cristiano Ronaldo (41 de ani) va pleca în vară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ronaldo protestează în Arabia Saudită, fiind foarte nemulţumit că Benzema a ajuns la Al Hilal. Chiar dacă a revenit la antrenamente, el nu a jucat nici în ultimul meci al lui Al Nassr, 2-0 cu fosta echipă a lui Benzema, Al Ittihad.

Al Nassr are două nume uriaşe pe listă: Mohamed Salah şi Bruno Fernandes

Potrivit Sport Bible, Al Nassr plănuieşte să încerce să transfere unul dintre următoarele superstaruri: Mohamed Salah (33 de ani) sau Bruno Fernandes (31 de ani).

Cele mai mari şanse Al Nassr le are în cazul lui Mohamed Salah, care la finalul anului trecut s-a revoltat după ce a fost rezervă timp de 3 meciuri consecutive la Liverpool.

Cotat la 30 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Salah a fost curtat din Arabia Saudită şi în ultimele perioade de transferuri. Al Ittihad şi Al Hilal au încercat să îl transfere, dar Liverpool a refuzat oferte de peste 100 de milioane de euro.

Reclamă
Reclamă

Cristiano Ronaldo ar putea pleca în vară de la Al Nassr. Manchester United şi Sporting ar fi posibile variante pentru starul portughez, care nu plănuieşte să se retragă.

Al Nassr poate fi urmărită în Liga Campionilor Asiei 2, competiţie transmisă în România în AntenaPLAY. Programul meciurilor din Liga Campionilor Asiei 2 poate fi consultat aici.

A trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viațăA trăit fără plămâni 48 de ore, până la transplant. Cum l-au ținut medicii în viață
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reuşesc FCSB şi CFR Cluj să prindă in extremis play-off-ul?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Observator
Nouă înşelătorie cu ajutorul AI. Cum acţionează hoţii pentru a convinge victimele să trimită bani
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
Fanatik.ro
Gabi Tamaș, la un pas să divorțeze. Motivul pentru care Ioana a vrut să pună capăt mariajului
12:03
Statistică ieșită din comun în NBA. Detaliul care a surprins la New York Knicks @ Detroit Pistons
11:37
Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el”
11:30
“Iese şi ea din cărţi” Gigi Becali, verdict surprinzător în privinţa luptei pentru play-off
11:08
Gigi Becali, reacţie dură după ce Valeriu Iftime a fost acuzat că a făcut “blat” cu FCSB!
10:53
Rapid, amendată după “Primvs Derby”! Suma pe care trebuie să o plătească giuleştenii
10:44
România, la egalitate cu Paraguay, 1-1, după primele meciuri de simplu din Cupa Davis
Vezi toate știrile
1 Ce i-a cerut Dennis Politic lui Gigi Becali după ce a plecat de la FCSB şi a debutat cu assist la Hermannstadt 2 UPDATECel mai dorit fotbalist român a semnat cu CFR Cluj! Lovitură importantă pentru clubul din Gruia 3 Transferul e oficial! Cu ce echipă a semnat Alex Băluţă 4 Cu ce jucător se pregăteşte FCSB să semneze. Meme Stoica îi pune contractul pe masă: “Cred că mai poate” 5 Un român celebru din fotbal îl face praf pe Cristi Chivu: “Cineva i-a sucit mințile” 6 E oficial. Cu ce echipă a semnat Alexandru Tudorie
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”