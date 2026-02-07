Al Nassr se acoperă în cazul în care Ronaldo pleacă! Echipa saudită are două nume uriaşe din Europa pe listă! - Antena Sport

Al Nassr plănuieşte să transfere un superstar din Europa în cazul în care Cristiano Ronaldo (41 de ani) va pleca în vară.

Ronaldo protestează în Arabia Saudită, fiind foarte nemulţumit că Benzema a ajuns la Al Hilal. Chiar dacă a revenit la antrenamente, el nu a jucat nici în ultimul meci al lui Al Nassr, 2-0 cu fosta echipă a lui Benzema, Al Ittihad.

Al Nassr are două nume uriaşe pe listă: Mohamed Salah şi Bruno Fernandes

Potrivit Sport Bible, Al Nassr plănuieşte să încerce să transfere unul dintre următoarele superstaruri: Mohamed Salah (33 de ani) sau Bruno Fernandes (31 de ani).

Cele mai mari şanse Al Nassr le are în cazul lui Mohamed Salah, care la finalul anului trecut s-a revoltat după ce a fost rezervă timp de 3 meciuri consecutive la Liverpool.

Cotat la 30 de milioane de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Salah a fost curtat din Arabia Saudită şi în ultimele perioade de transferuri. Al Ittihad şi Al Hilal au încercat să îl transfere, dar Liverpool a refuzat oferte de peste 100 de milioane de euro.