Aflat în conflict cu Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente! Care era nemulţumirea starului - Antena Sport

Aflat în conflict cu Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamente! Care era nemulţumirea starului

Bogdan Stănescu Publicat: 5 februarie 2026, 12:42

Cristiano Ronaldo s-a întors la antrenamentele lui Al-Nassr / Instagram Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo s-a întors, miercuri, la antrenamentele echipei Al-Nassr. Un eveniment important, având în vedere că portughezul era în conflict cu clubul său de câteva zile.

Jucătorul care împlineşte joi 41 de ani a protestat faţă de transferurile clubului său, despre care consideră că nu erau la înălţimea ambiţiilor sale.

Cristiano Ronaldo s-a împăcat cu Al-Nassr

După cum a dezvăluit presa portugheză şi a confirmat L’Équipe, Cristiano Ronaldo a exercitat presiuni asupra PIF (Fondul public de investiţii al Arabiei Saudite), responsabilul financiar al celor mai mari cluburi saudite.

Potrivit acestei publicaţii cele două părţi s-ar fi împăcat.

 
Ronaldo a fost protagonistul unui moment ieșit din comun în Arabia Saudită, unde fotbalistul portughez evoluează din anul 2023. “CR7” a decis să boicoteze ultimul meci disputat de echipa sa, Al-Nassr, în semn de protest față de PIF, fondul care gestionează patru dintre cele mai mari cluburi din țară, și anume Al-Hilal, Al-Ittihad, Al-Ahli și formația lusitanului.

Ronaldo era de părere că echipa pentru care evoluează este dezavantajată de către fondul public, care ar favoriza alte cluburi în vederea realizării unor transferuri care să le ajute să se bată la titlu. Ultimul exemplu ar fi mutarea lui Karim Benzema de la Al-Ittihad la Al-Nassr, transfer care pare că i-a pus capac cvintuplului câștigător de Balon de Aur. În urma izbucnirii scandalului au existat chiar informaţii că Ronaldo ar putea pleca de la Al-Nassr.

