Alex Maxim, gol împotriva gigantului Fenerbahce. Nota românului după ce l-a învins pe fostul portar al lui City

Alexandru Maxim a marcat al cincilea său gol din acest sezon pentru Gaziantep, după ce a înscris de la 11 metri în poarta lui Fenerbahce, ocupanta locului secund din Superliga Turciei. Reușita mijlocașului român a restabilit egalitatea, însă formația pregătită de Domenico Tedesco s-a impus până la urmă cu 4-1.

Maxim este unul dintre cei mai importanți oameni din tabăra lui Gaziantep, iar acest lucru s-a văzut din nou în meciul contra gigantului din fotbalul turc, Fenerbahce. După ce vicecampioana a deschis scorul în minutul 41, formația pentru care mai evoluează și Deian Sorescu și Denis Drăguș a primit o lovitură de la 11 metri.

Alex Maxim, un nou gol în Turcia

Omul care și-a asumat responsabilitatea să execute de la punctul cu var a fost Maxim, care l-a învins pe Ederson cu un șut plasat în partea stângă. Rezultatul de egalitate nu a stat însă mult în picioare, pentru că la câteva minute distanță N’Golo Kante a marcat, după care au marcat alte două reușite ale lui Dorgeles Nene, care deblocase tabela în prima repriză.

Pentru prestația sa din meciul contra lui Fener, Maxim a primit nota 7,9 din partea celor de la sofascore.com. Pe de altă parte, statisticienii de la flashscore.com i-au acordat nota 8. Cifrele mijlocașului de 35 de ani au arătat în felul următor: