Home | Fotbal | Fotbal extern | Alex Maxim, gol împotriva gigantului Fenerbahce. Nota românului după ce l-a învins pe fostul portar al lui City

Alex Maxim, gol împotriva gigantului Fenerbahce. Nota românului după ce l-a învins pe fostul portar al lui City

Andrei Nicolae Publicat: 17 martie 2026, 21:37

Alex Maxim, gol împotriva gigantului Fenerbahce. Nota românului după ce l-a învins pe fostul portar al lui City

Alexandru Maxim, după un gol marcat / Profimedia

Alexandru Maxim a marcat al cincilea său gol din acest sezon pentru Gaziantep, după ce a înscris de la 11 metri în poarta lui Fenerbahce, ocupanta locului secund din Superliga Turciei. Reușita mijlocașului român a restabilit egalitatea, însă formația pregătită de Domenico Tedesco s-a impus până la urmă cu 4-1.

Maxim este unul dintre cei mai importanți oameni din tabăra lui Gaziantep, iar acest lucru s-a văzut din nou în meciul contra gigantului din fotbalul turc, Fenerbahce. După ce vicecampioana a deschis scorul în minutul 41, formația pentru care mai evoluează și Deian Sorescu și Denis Drăguș a primit o lovitură de la 11 metri.

Alex Maxim, un nou gol în Turcia

Omul care și-a asumat responsabilitatea să execute de la punctul cu var a fost Maxim, care l-a învins pe Ederson cu un șut plasat în partea stângă. Rezultatul de egalitate nu a stat însă mult în picioare, pentru că la câteva minute distanță N’Golo Kante a marcat, după care au marcat alte două reușite ale lui Dorgeles Nene, care deblocase tabela în prima repriză.

Pentru prestația sa din meciul contra lui Fener, Maxim a primit nota 7,9 din partea celor de la sofascore.com. Pe de altă parte, statisticienii de la flashscore.com i-au acordat nota 8. Cifrele mijlocașului de 35 de ani au arătat în felul următor:

  • 42/49 pase
  • 59 de atingeri
  • 3 recuperări de balon

Grație reușitei sale, Maxim a ajuns la cinci goluri în acest sezon, la care se pot adăuga și șapte pase decisive.

IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
El este unul dintre cei mai credincioși jucători din România. Ce face de fiecare dată când iese din casă
