Alexandru Mitriţă, gol şi pasă de gol în China. Execuţie magistrală şi cifre uriaşe la Zhejiang - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a marcat un nou gol de senzaţie în China. Internaţionalul român a punctat în partida lui Zhejiang din deplasare cu Changchun, din etapa a 25-a a campionatului chinez.
Gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 27, prin Rosic. El a punctat la un minut după ce echpa lui Alexandru Mitriţă a rămas în inferioritate numerică.
Alexandru Mitriţă, gol de senzaţie în China
Alexandru Mitriţă a reuşit să egaleze pentru Zhejiang în minutul 35. El a preluat o pasă în marginea terenului de la Li Tixiang şi fără să stea prea mult pe gânduri, a şutat direct în vinclul porţii celor de la Changchun Yatai, marcând astfel în stilul lui Alessandro Del Piero.
În ciuda faptului că a evoluat din minutul 26 în inferioritate numerică, Zhejiang a reuşit să preia conducerea în minutul 56. Possignolo a marcat, din cornerul executat de Alexandru Mitriţă.
Alexandru Mitriţă, cotat la patru milioane de euro, a fost transferat de Zhejiang în vară, de la Universitatea Craiova. Internaţionalul român s-a impus imediat la noua sa echipă.
Concret, în cele 11 meciuri bifate la Zhejiang, Alexandru Mitriţă a marcat nu mai puţin de opt goluri, oferind de asemenea şi cinci pase decisive.
