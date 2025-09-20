Închide meniul
Alexandru Mitriţă, gol şi pasă de gol în China. Execuţie magistrală şi cifre uriaşe la Zhejiang - Antena Sport

Alexandru Mitriţă, gol şi pasă de gol în China. Execuţie magistrală şi cifre uriaşe la Zhejiang
Alexandru Mitriţă, gol şi pasă de gol în China. Execuţie magistrală şi cifre uriaşe la Zhejiang

Publicat: 20 septembrie 2025, 15:30

Alexandru Mitriţă, gol şi pasă de gol în China. Execuţie magistrală şi cifre uriaşe la Zhejiang

Alexandru Mitriţă, la Zhejiang/ Instagram

Alexandru Mitriţă a marcat un nou gol de senzaţie în China. Internaţionalul român a punctat în partida lui Zhejiang din deplasare cu Changchun, din etapa a 25-a a campionatului chinez.

Gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 27, prin Rosic. El a punctat la un minut după ce echpa lui Alexandru Mitriţă a rămas în inferioritate numerică.

Alexandru Mitriţă, gol de senzaţie în China

Alexandru Mitriţă a reuşit să egaleze pentru Zhejiang în minutul 35. El a preluat o pasă în marginea terenului de la Li Tixiang şi fără să stea prea mult pe gânduri, a şutat direct în vinclul porţii celor de la Changchun Yatai, marcând astfel în stilul lui Alessandro Del Piero.

În ciuda faptului că a evoluat din minutul 26 în inferioritate numerică, Zhejiang a reuşit să preia conducerea în minutul 56. Possignolo a marcat, din cornerul executat de Alexandru Mitriţă.

Alexandru Mitriţă, cotat la patru milioane de euro, a fost transferat de Zhejiang în vară, de la Universitatea Craiova. Internaţionalul român s-a impus imediat la noua sa echipă.

Concret, în cele 11 meciuri bifate la Zhejiang, Alexandru Mitriţă a marcat nu mai puţin de opt goluri, oferind de asemenea şi cinci pase decisive.

