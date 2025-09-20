Alexandru Mitriţă, gol şi pasă de gol în China. Execuţie magistrală şi cifre uriaşe la Zhejiang - Antena Sport

Alexandru Mitriţă a marcat un nou gol de senzaţie în China. Internaţionalul român a punctat în partida lui Zhejiang din deplasare cu Changchun, din etapa a 25-a a campionatului chinez.

Gazdele au reuşit să deschidă scorul în minutul 27, prin Rosic. El a punctat la un minut după ce echpa lui Alexandru Mitriţă a rămas în inferioritate numerică.

Alexandru Mitriţă, gol de senzaţie în China

Alexandru Mitriţă a reuşit să egaleze pentru Zhejiang în minutul 35. El a preluat o pasă în marginea terenului de la Li Tixiang şi fără să stea prea mult pe gânduri, a şutat direct în vinclul porţii celor de la Changchun Yatai, marcând astfel în stilul lui Alessandro Del Piero.

În ciuda faptului că a evoluat din minutul 26 în inferioritate numerică, Zhejiang a reuşit să preia conducerea în minutul 56. Possignolo a marcat, din cornerul executat de Alexandru Mitriţă.