Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta - Antena Sport

Starul sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei echipei Los Angeles Lakers pe parchetul formaţiei Utah Jazz, cu 143-135, joi, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cu un triple-double de 45 de puncte, 11 recuperări şi 14 pase decisive, informează AFP.

Superstarul LeBron James şi-a trecut în cont 28 de puncte într-un meci în care toţi jucătorii de pe parchet au înscris cel puţin 10 puncte.

Luka Doncic, performanță uriașă în istoria lui Lakers

Grație prestației sale de pe parchetul din Salt Lake City, Doncic a devenit doar al patrulea jucător din istoria francizei lui Lakers care reușește un triple-double în care marchează peste 40 de puncte. Singurii care au mai reușit așa ceva au fost Jerry West, Magic Johnson și Elgin Baylor.

Astfel, slovenul a reușit ceva ce nu au făcut jucători uriași din istoria lui Los Angeles, precum Kobe Bryant, LeBron James sau Shaquille O’Neal. Clubul californian ocupă locul 4 în Conferinţa de Vest, cu 19 victorii şi 7 înfrângeri.

VIDEO Rezumat Los Angeles Lakers – Utah Jazz

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 21 victorii şi 6 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder cu 25 victorii şi 2 înfrângeri în acest sezon.