Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta - Antena Sport

Starul sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei echipei Los Angeles Lakers pe parchetul formaţiei Utah Jazz, cu 143-135, joi, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cu un triple-double de 45 de puncte, 11 recuperări şi 14 pase decisive, informează AFP.
Superstarul LeBron James şi-a trecut în cont 28 de puncte într-un meci în care toţi jucătorii de pe parchet au înscris cel puţin 10 puncte.
Luka Doncic, performanță uriașă în istoria lui Lakers
Grație prestației sale de pe parchetul din Salt Lake City, Doncic a devenit doar al patrulea jucător din istoria francizei lui Lakers care reușește un triple-double în care marchează peste 40 de puncte. Singurii care au mai reușit așa ceva au fost Jerry West, Magic Johnson și Elgin Baylor.
Astfel, slovenul a reușit ceva ce nu au făcut jucători uriași din istoria lui Los Angeles, precum Kobe Bryant, LeBron James sau Shaquille O’Neal. Clubul californian ocupă locul 4 în Conferinţa de Vest, cu 19 victorii şi 7 înfrângeri.
Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 21 victorii şi 6 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder cu 25 victorii şi 2 înfrângeri în acest sezon.
Rezultate consemnate joi în NBA:
- Dallas Mavericks – Detroit Pistons 116-114
- Brooklyn Nets – Miami Heat 95-106
- Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 134-133
- Denver Nuggets – Orlando Magic 126-115
- Phoenix Suns – Golden State Warriors 99-98
- Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 122-101
- San Antonio Spurs – Washington Wizards 119-94
- Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 105-111
- New Orleans Pelicans – Houston Rockets 133-128
- Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 133-126
- Indiana Pacers – New York Knicks 113-114
Sursa: Agerpres
