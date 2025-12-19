Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta - Antena Sport

Home | NBA | Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta
VIDEO

Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta

Andrei Nicolae Publicat: 19 decembrie 2025, 12:55

Comentarii
Luka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta

Luka Doncic, în tricoul lui Los Angeles Lakers / Profimedia

Starul sloven Luka Doncic a fost artizanul victoriei echipei Los Angeles Lakers pe parchetul formaţiei Utah Jazz, cu 143-135, joi, în liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA), cu un triple-double de 45 de puncte, 11 recuperări şi 14 pase decisive, informează AFP.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Superstarul LeBron James şi-a trecut în cont 28 de puncte într-un meci în care toţi jucătorii de pe parchet au înscris cel puţin 10 puncte.

Luka Doncic, performanță uriașă în istoria lui Lakers

Grație prestației sale de pe parchetul din Salt Lake City, Doncic a devenit doar al patrulea jucător din istoria francizei lui Lakers care reușește un triple-double în care marchează peste 40 de puncte. Singurii care au mai reușit așa ceva au fost Jerry West, Magic Johnson și Elgin Baylor.

Astfel, slovenul a reușit ceva ce nu au făcut jucători uriași din istoria lui Los Angeles, precum Kobe Bryant, LeBron James sau Shaquille O’Neal. Clubul californian ocupă locul 4 în Conferinţa de Vest, cu 19 victorii şi 7 înfrângeri.

VIDEO Rezumat Los Angeles Lakers – Utah Jazz

Detroit Pistons este lider în Conferinţa de Est, cu 21 victorii şi 6 înfrângeri, în timp ce în Vest conduce Oklahoma City Thunder cu 25 victorii şi 2 înfrângeri în acest sezon.

Reclamă
Reclamă

Rezultate consemnate joi în NBA:

  • Dallas Mavericks – Detroit Pistons 116-114
  • Brooklyn Nets – Miami Heat 95-106
  • Portland Trail Blazers – Sacramento Kings 134-133
  • Denver Nuggets – Orlando Magic 126-115
  • Phoenix Suns – Golden State Warriors 99-98
  • Oklahoma City Thunder – Los Angeles Clippers 122-101
  • San Antonio Spurs – Washington Wizards 119-94
  • Milwaukee Bucks – Toronto Raptors 105-111
  • New Orleans Pelicans – Houston Rockets 133-128
  • Charlotte Hornets – Atlanta Hawks 133-126
  • Indiana Pacers – New York Knicks 113-114

Sursa: Agerpres

Europarlamentar român, despre negocierile de la Bruxelles: Viktor Orban şi Robert Fico ţin mai mult cu RusiaEuroparlamentar român, despre negocierile de la Bruxelles: Viktor Orban şi Robert Fico ţin mai mult cu Rusia
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât vor plăti românii în plus la întreținere în iarna asta. Facturi şi cu 30% mai mari
Observator
Cât vor plăti românii în plus la întreținere în iarna asta. Facturi şi cu 30% mai mari
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv
14:39
Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: “Am revenit mai repede”
14:38
Juri Cisotti vrea să îşi încheie cariera la FCSB: “Aş fi foarte fericit”
14:21
Fostul coleg al lui Cristi Chivu de la Inter știe ce va decide semifinala Supercupei cu Bologna: “Ca o finală”
13:55
Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene
13:25
A venit verdictul Curții de Apel! Ce s-a decis în procesul dintre Florin Manea și Rapid pentru un milion de euro
13:11
VIDEOL-au lăsat cu mâna întinsă! Mai mulţi jucători din Iordania l-au ignorat pe selecţionerul Marocului
Vezi toate știrile
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 3 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 4 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor 5 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 6 Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus”
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”