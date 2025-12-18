Gol a la David Beckham, de după centrul terenului, în finala Cupei Arabe! Reuşită cum rar poţi vedea - Antena Sport

Închide meniul
Gol a la David Beckham, de după centrul terenului, în finala Cupei Arabe! Reuşită cum rar poţi vedea

Bogdan Stănescu Publicat: 18 decembrie 2025, 19:35

Oussama Tannane după golul fabulos marcat în finala Cupei Arabe / Profimedia Images

Mijlocaşul Oussama Tannane (31 de ani) a deschis scorul în minutul 4 al finalei Cupei Arabe, cu un gol de generic. Tannane a marcat de după centrul terenului, trimiţând un lob perfect care l-a depăşit pe portarul Abulaila, ieşit dintre buturi.

Golul lui Tannane a amintit de reuşita fabuloasă a lui David Beckham de pe 17 august 1996. Beckham, atunci la Manchester United, a înscris de după linia de la centrul terenului, într-un meci cu Wimbledon.

Gol a la David Beckham în finala Cupei Arabe

După golul fabulos al lui Tannane, Iordania, revelaţia Cupei Arabe, a reuşit să întoarcă scorul, printr-o “dublă” a lui Ali Olwan. Acesta a egalat, în minutul 48, apoi a transformat un penalty, în minutul 68.

Iordania a învins în grupe, cu 2-1, Emiratele Arabe Unite, echipă antrenată de Cosmin Olăroiu. Oli avea să reuşească să ducă Emiratele Arabe Unite până în semifinale, acolo unde a pierdut, 0-3, chiar cu Maroc. Finala mică, dintre Arabia Saudită şi naţionala antrenată de Olăroiu, Emiratele Arabe Unite, a fost abandonată din pricina vremii teribile. Ploaia torenţială a făcut ca partida să fie oprită şi să nu se mai dispute.

 

