FIFA a luat decizia după ce a anulat finala pentru bronz a naționalei lui Cosmin Olăroiu. Ce se va întâmpla - Antena Sport

FIFA a venit cu o decizie după ce finala mică de la FIFA Arab Cup, dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, a fost abandonată. Duelul care s-a disputat la Doha timp de o singură repriză fusese inițial amânat din cauza ploii torențiale, după care a fost anulat complet.

Emiratele Arabe Unite, selecționata lui Cosmin Olăroiu, a întâlnit-o pe Arabia Saudită în finala pentru bronz de la FIFA Arab Cup, după ce a fost eliminată rușinos de Maroc în semifinale, scor 0-3. Prima parte a meciului s-a disputat în ciuda condițiilor meteorologice, însă gazonul a devenit practicabil pentru repriza a doua, astfel că meciul a fost amânat și ulterior abandonat.

Ambele naționale, pe locul 3

După ce FIFA a anunțat că se va stabili ce națională va încheia pe locul 3 competiția, oficialii forului au venit joi seara cu un mesaj oficial. Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită vor fi ambele clasate pe poziția a treia și vor împărți în mod egal premiul în bani.

“În urma suspendării și a abandonării ulterioare a partidei pentru bronz din FIFA Arab Cup dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, în conformitate cu regulamentele relevante și statutele FIFA, Comitetul echipelor naționale masculine FIFA a decis următoarele:

Meciul e declarat drept o remiză, 0-0, locul al treilea este împărțit de ambele echipe și premiul în bani alocat pentru locul al treilea și locul al patrulea va fi combinat și împărțit egal de cele două participante“, se arată în comunicatul FIFA.