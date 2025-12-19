Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

FIFA a luat decizia după ce a anulat finala pentru bronz a naționalei lui Cosmin Olăroiu. Ce se va întâmpla - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | FIFA a luat decizia după ce a anulat finala pentru bronz a naționalei lui Cosmin Olăroiu. Ce se va întâmpla

FIFA a luat decizia după ce a anulat finala pentru bronz a naționalei lui Cosmin Olăroiu. Ce se va întâmpla

Andrei Nicolae Publicat: 19 decembrie 2025, 11:11

Comentarii
FIFA a luat decizia după ce a anulat finala pentru bronz a naționalei lui Cosmin Olăroiu. Ce se va întâmpla

Cosmin Olăroiu, în timpul unui meci - Profimedia Images

FIFA a venit cu o decizie după ce finala mică de la FIFA Arab Cup, dintre Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, a fost abandonată. Duelul care s-a disputat la Doha timp de o singură repriză fusese inițial amânat din cauza ploii torențiale, după care a fost anulat complet.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Emiratele Arabe Unite, selecționata lui Cosmin Olăroiu, a întâlnit-o pe Arabia Saudită în finala pentru bronz de la FIFA Arab Cup, după ce a fost eliminată rușinos de Maroc în semifinale, scor 0-3. Prima parte a meciului s-a disputat în ciuda condițiilor meteorologice, însă gazonul a devenit practicabil pentru repriza a doua, astfel că meciul a fost amânat și ulterior abandonat.

Ambele naționale, pe locul 3

După ce FIFA a anunțat că se va stabili ce națională va încheia pe locul 3 competiția, oficialii forului au venit joi seara cu un mesaj oficial. Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită vor fi ambele clasate pe poziția a treia și vor împărți în mod egal premiul în bani.

În urma suspendării și a abandonării ulterioare a partidei pentru bronz din FIFA Arab Cup dintre Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite, în conformitate cu regulamentele relevante și statutele FIFA, Comitetul echipelor naționale masculine FIFA a decis următoarele:

Meciul e declarat drept o remiză, 0-0, locul al treilea este împărțit de ambele echipe și premiul în bani alocat pentru locul al treilea și locul al patrulea va fi combinat și împărțit egal de cele două participante“, se arată în comunicatul FIFA.

Reclamă
Reclamă

Ocupanta locului al treilea ar fi trebuit să primească 2,8 milioane de dolari, în timp ce echipa învinsă în finala mică 2,1 milioane. Odată cu abandonarea meciului, cele două premii se vor cumula și împărți la jumătate, astfel că cele două naționale se vor alege cu 2,45 de milioane de dolari.

Afacerea cu care o familie din Sebeş a dat lovitura. Un kilogram poate ajunge la 140-150 leiAfacerea cu care o familie din Sebeş a dat lovitura. Un kilogram poate ajunge la 140-150 lei
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce echipă va încheia anul pe primul loc în Liga 1?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Telenovelă în Timişoara. O soţie înşelată, filmată în timp ce o bate şi o păruieşte pe rivala sa în dragoste
Observator
Telenovelă în Timişoara. O soţie înşelată, filmată în timp ce o bate şi o păruieşte pe rivala sa în dragoste
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular. Exclusiv
13:55
Istorie și record doborât: polițistul de 44 de ani tocmai a devenit cel mai bătrân jucător din cupele europene
13:25
A venit verdictul Curții de Apel! Ce s-a decis în procesul dintre Florin Manea și Rapid pentru un milion de euro
13:11
VIDEOL-au lăsat cu mâna întinsă! Mai mulţi jucători din Iordania l-au ignorat pe selecţionerul Marocului
13:02
Dumitru Dragomir a răbufnit după ce a auzit “revoluţia” lui Gino Iorgulescu: “Băi, sunteţi bolnavi mintal?”
12:55
VIDEOLuka Doncic e uriaș! E doar al patrulea jucător din istoria lui Los Angeles Lakers care face asta
12:39
“Peste Middlesbrough!”. Giovanni Becali, declarație halucinantă după eliminarea Universității Craiova din UECL
Vezi toate știrile
1 Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică” 2 Gino Iorgulescu, veşti triste despre starea lui Dan Petrescu: “E foarte grav! Se zbârleşte pielea pe mine” 3 Fostul mijlocaș de la CFR Cluj și FCSB a ajuns să spele mașini de lux la 33 de ani: „Băi, cine ți-a dat ideea asta?” 4 Internaţionalul Mario Pineida a fost asasinat! Mama fotbalistului a fost şi ea atacată 5 Dinamo a început negocierile pentru prima mutare a iernii. Anunțul lui Andrei Nicolescu: „Avem un atu în plus” 6 FotoCe a putut scrie pe TikTok monumentalul Claudiu Răducanu după ce şi-a dus soţia în Raiul Milionarilor
Citește și
Cele mai citite
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el”
Anunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-uluiAnunţul făcut de UEFA despre Ștefan Târnovanu. Ce lovitură pentru portarul FCSB-ului
Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”Pensia “ruşinoasă” pe care o primeşte Cornel Dinu. Dovada că România nu-şi respectă legendele: “Dreptate mioritică”