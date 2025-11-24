Transferul se face la iarnă! Plecare importantă de la PSV, veste bună pentru Dennis Man - Antena Sport

Veşti bune pentru Dennis Man. Adversarul lui pentru postul de titlular de la PSV, Esmir Bajraktarevic este ca şi transferat din iarnă.
Bosniacii de la sportsport.ba au anunțat că extrema va pleca de la PSV în iarnă şi sunt două oferte importante pentru el. Şi românii îl ştiu pe Esmir Bajraktarevic, el având o evoluţie foarte bună în partida pierdută de tricolori cu Bosnia și Herțegovina, cu 3-1. Atunci fotbalistul a reuşit să înscrie contra tricolorilor.
Bournemouth (Anglia) și Hajduk Split (Croația) sunt cele dou cluburi interesate de semnătura lui Esmir Bajraktarevic.
