Ce notă a primit Florinel Coman pentru evoluţia din Liga Campionilor Asiei - Antena Sport

Florinel Coman a început din primul minut pentru Al-Gharafa în duelul cu Al-Ahli Dubai, disputat în Liga Campionilor Asiei, partidă încheiată cu eșecul formaţiei românului, 0-2.
Evoluția lui Coman nu a fost una pe măsura aşteptărilor, în contextul în care echipa a pierdut. Flashscore i-a acordat nota 6,6. Atacantul a irosit o oportunitate importantă şi a trimis două pase decisive pentru șuturi.
Titularizarea lui a surprins pe toată lumea, mai ales că în utima perioadă bifa doar câteva minute. Doar Holgate (6,7), Fadlalla (6,7) și Diaz (6,6) au primit note mai mari în echipa qatareză.
Nu mai vine la FCSB
În ultima vreme s-a vehiculat o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB, din iarnă. Florinel Coman a evoluat puțin în Qatar, la Al Gharafa, antrenorul Pedro Martins ținându-l mai mult pe banca de rezerve. Gigi Becali a dat de înțeles că l-ar încânta ca Florinel Coman să revină la FCSB. Elias Charalambous este însă categoric şi crede că sunt şanse nule ca atacantul să revină din iarnă la FCSB.“Îmi doresc să-l am pe Florinel. Ştiţi ce gândesc despre Florinel ca om şi fotbalist, dar sentimentul meu este că nu vine. Aşa cred!”, a spus Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă.
