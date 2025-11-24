Ce notă a primit Florinel Coman pentru evoluţia din Liga Campionilor Asiei - Antena Sport

Florinel Coman a început din primul minut pentru Al-Gharafa în duelul cu Al-Ahli Dubai, disputat în Liga Campionilor Asiei, partidă încheiată cu eșecul formaţiei românului, 0-2.

Evoluția lui Coman nu a fost una pe măsura aşteptărilor, în contextul în care echipa a pierdut. Flashscore i-a acordat nota 6,6. Atacantul a irosit o oportunitate importantă şi a trimis două pase decisive pentru șuturi.

Titularizarea lui a surprins pe toată lumea, mai ales că în utima perioadă bifa doar câteva minute. Doar Holgate (6,7), Fadlalla (6,7) și Diaz (6,6) au primit note mai mari în echipa qatareză.