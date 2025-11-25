Salariul fabulos pe care Andrei Rațiu îl câştigă la Rayo Vallecano. Jucătorul naţionalei României e cel mai bine plătit - Antena Sport

Andrei Raţiu se bucură de un salariu impresionant în Spania, la Rayo Vallecano. Recent, fotbalistul a semnat un contract valabil până în 2030, o extindere cu doi ani a actualului angajament. Drept urmare, în momentul în care a semnat un nou anhajament, el a primit şi o mărire de salariu.

Până acum, fundașul dreapta român primea 700.000 de euro net pe an și era printre jucătorii de bază cel mai prost plătiți. Acum, Andrei Rațiu are un salariu de un milion de euro net pe an! O sumă impresionantă pentru un club cum este Rayo. Cu un milion de euro pe an, Andrei Rațiu a urcat pe primul loc în topul salariilor de la Rayo. Nimeni din lot nu câștigă mai mult de un milion de euro pe an, dar același salariu îl mai au Florian Lejeune, Luiz Felipe, Augusto Batalla, Isi Palazon și Alvaro Garcia. Foarte probabil, un milion de euro pe an este limita salarială impusă la Rayo.

Transferat total cu 5 milioane de euro

Rayo Vallecano l-a cumpărat pe Andrei Rațiu de la Huesca, în vara anului 2023, cu 500.000 de euro. Până în vară, Rayo îl deținea pe Andrei Rațiu în coproprietate cu Villarreal, dar madrilenii au decis să cumpere cele 50 de procente în schimbul a 5 milioane de euro.

Ofertă de 18 milioane de euro pentru Andrei Raţiu

Spaniolii au dezvăluit care a fost echipa care a oferit suma de 18 milioane de euro pentru Andrei Rațiu. Fundașul naționalei a fost dorit în Premier League, de Wolverhampton, în perioada de mercato de vară, fiind aproape de transferul carierei. Conform celor de la mundodeportivo.com, Wolverhampton l-a dorit pe Andrei Rațiu. Englezii ofereau suma de 18 milioane de euro în schimbul fundașului român, care este cotat la 12 milioane de euro. În ciuda sumei considerabile, Rayo Vallecano a refuzat imediat oferta celor de la Wolverhampton. Și echipe din Spania și Germania l-au dorit pe fundașul român, însă spaniolii s-au opus plecării lui și i-au prelungit contractul.