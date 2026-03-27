Andrei Vlad a semnat! Unde a putut ajunge „Messi al portarilor”! Se va bate la retrogradare

Rămas liber de contract la finalul lunii ianuarie, după despărțirea de Aktobe, portarul Andrei Vlad și-a găsit din nou echipă. Jucătorul poreclit „Messi al portarilor” de Gigi Becali va lupta pentru supraviețuire în prima ligă poloneză.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, acesta a semnat cu cei de la Arka Gdynia, formația clasată pe locul 16 în Ekstraklasa, la egalitate de puncte cu cei de la Legia Varșovia, fosta echipă a lui Edi Iordănescu.

Cu o cotă de piață de 400.000 de euro, portarul care a fost dorit și în Grecia a ales să se lupte pentru evitarea retrogradării în prima ligă poloneză.

„Andrei Vlad se alătură clubului Arka Gdynia, pregătit să contribuie la îndeplinirea obiectivelor echipei și să înceapă un nou capitol important al carierei sale”, a anunțat agenția de impresariat TG World Football Promotion.