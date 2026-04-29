Răsturnare de situație în privința lui Salah! Anunțul făcut după ce s-a spus că a jucat ultimul meci la Liverpool

Andrei Nicolae Publicat: 29 aprilie 2026, 21:19

Răsturnare de situație în privința lui Salah! Anunțul făcut după ce s-a spus că a jucat ultimul meci la Liverpool

Mohamed Salah, în timpul unui meci / Profimedia

Liverpool a anunțat prin intermediul unui comunicat că accidentarea suferită de Mohamed Salah în meciul contra lui Crystal Palace nu este una serioasă. Astfel, egipteanul va avea ocazia să joace ultimul său meci în tricoul “cormoranilor” și să aibă parte de un moment de rămas-bun în fața suporterilor de pe Anfield așa cum se cuvine, de pe gazon.

Suporterii lui Liverpool au tras o sperietură mare în weekend, atunci când Mohamed Salah a ieșit accidentat în meciul de pe Anfield dintre Liverpool și Crystal Palace, încheiat 3-1 pentru echipa lui Arne Slot. După meciul respectiv, în care “Faraonul” a aplaudat suporterii de pe celebrul stadion, primele vești erau negative și spuneau că extrema de 33 și-a jucat ultimul meci în tricoul echipei din Merseyside.

Salah NU a jucat încă ultimul său meci la Liverpool

Timp de câteva zile, fanii lui Liverpool au așteptat un anunț din partea clubului care să confirme sau să infirme zvonurile, iar acesta a venit în sfârșit și e unul îmbucurător.

Liverpool poate confirma că Mohamed Salah e așteptat să joace din nou înainte de finalul sezonului. Problema care i-a cauzat ieșirea de pe teren (n.r. cu Palace) a fost confirmată drept o accidentare minoră la mușchi“, se arată în comunicatul clubului postat pe site-ul oficial.

Astfel, Salah ar urma să mai joace cel puțin un meci în tricoul lui Liverpool, club de care se va despărți la finalul acestei stagiuni după 10 ani în care a scris istorie pe Anfield. În acest caz, egipteanul va avea ocazia să își ia “adio” de la Anfield cum se cuvine, nu într-un mod forțat, așa cum ar fi fost în scenariul accidentării.

Liverpool joacă ultimul meci din această stagiune chiar pe teren propriu, contra lui Brenford, pe 24 mai.

