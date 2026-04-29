Lovitură uriașă pentru Mykhailo Mudryk! Suspendarea primită de ucrainean pentru dopaj

Ucraineanul Mykhailo Mudryk, extrema echipei Chelsea a fost suspendat 4 ani pentru dopaj de Federaţia engleză de fotbal (FA) și s-a adresat Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), informează BBC.

Mudryk, în vârstă de 25 de ani, nu a mai jucat de aproape 18 luni, după ce un “rezultat anormal la un test de urină de rutină” a dus la suspendarea sa provizorie în decembrie 2024.

Lovitură imensă pentru Mudryk: 4 ani de suspendare

FA l-a pus sub acuzare pe Mudryk în iunie 2025, dar nu a dezvăluit dacă jucătorul a primit o suspendare definitivă sau dacă încă execută o suspendare provizorie.

“TAS confirmă că a primit un apel al lui Mykhailo Mudryk împotriva FA, depus pe 25 februarie 2026. Părţile îşi prezintă în prezent declaraţiile scrise, iar o audiere nu a fost încă programată“, a declarat instanţa cu sediul în Elveţia pentru BBC Sport.

Potrivit BBC, Mykhailo Mudryk a intrat în contact cu un medicament, meldonium, care poate creşte capacitatea respiratorie şi rezistenţa, în timp ce se afla la echipa naţională a Ucrainei, în octombrie 2024. Mudryk a fost selecţionat de 28 de ori în naţionala Ucrainei, pentru care a marcat 3 goluri. El a fost integralist în partida România – Ucraina (scor 3-0) disputată la EURO 2024.