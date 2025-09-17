Antrenorul de la Dinamo Kiev, "șocat de autogolul lui Blănuță". Cum a reacționat - Antena Sport

Închide meniul
Antrenorul de la Dinamo Kiev, "șocat de autogolul lui Blănuță". Cum a reacționat

Fotbal extern
Antrenorul de la Dinamo Kiev, “șocat de autogolul lui Blănuță”. Cum a reacționat

Andrei Nicolae Publicat: 17 septembrie 2025, 22:19

Antrenorul de la Dinamo Kiev, șocat de autogolul lui Blănuță. Cum a reacționat

Vladislav Blănuță, înainte de un meci / YouTube УПЛ ТБ

Vladislav Blănuță și-a înscris în proprie poartă în partida din Cupa Ucrainei jucată de Dinamo Kiev contra celor de la Oleksandriya, meci încheiat până la urmă cu victoria alb-albaștrilor. Presa din Ucraina a remarcat însă reacția lui Oleksandr Shovkovskyi, tehnicianul formației din capitală, la devierea nefericită a atacantului român.

Antrenorul lui Dinamo Kiev nu a putut schița multe, însă a făcut un gest care poate fi ușor interpretat.

Ce s-a scris în Ucraina: “Asta e ironia”

Jurnaliștii din est au scos în evidență momentul jenant pentru Blănuță în care a marcat un autogol, în contextul în care românul era oricum un “paria” pentru fanii lui Dinamo Kiev. Presa chiar a făcut această asociere și au adus aminte că Shovkovskyi îi luase apărarea jucătorului cotat la 2 milioane de euro după ce a fost fluierat la primul meci.

Acum, tehnicianul și-a îndepărtat mâinile în momentul autogolului, de parcă i-ar fi transmis lui Blănuță: “Ce s-a întâmplat?”.

În meciul din Cupa Ucrainei, Dinamo Kiev a primit un gol în repriza secundă, iar nou-venitul Vladislav Blănuță l-a reușit. Antrenorul lui Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, nu a putut decât să ridice din umeri.

Ironia este că fanii lui Dinamo l-au respins pe Blănuță din cauza poziției sale pro-rusești de pe rețelele de socializare, dar Shovkovskyi îl susținuse anterior pe jucător și spusese clar că acesta va primi un loc în lot“, au scris cei de la sport.ua.

Oleksandr Shovkovskyi
Oleksandr Shovkovskyi
