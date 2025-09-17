Antrenorul de la Dinamo Kiev, "șocat de autogolul lui Blănuță". Cum a reacționat - Antena Sport

Vladislav Blănuță și-a înscris în proprie poartă în partida din Cupa Ucrainei jucată de Dinamo Kiev contra celor de la Oleksandriya, meci încheiat până la urmă cu victoria alb-albaștrilor. Presa din Ucraina a remarcat însă reacția lui Oleksandr Shovkovskyi, tehnicianul formației din capitală, la devierea nefericită a atacantului român.
Antrenorul lui Dinamo Kiev nu a putut schița multe, însă a făcut un gest care poate fi ușor interpretat.
Ce s-a scris în Ucraina: “Asta e ironia”
Jurnaliștii din est au scos în evidență momentul jenant pentru Blănuță în care a marcat un autogol, în contextul în care românul era oricum un “paria” pentru fanii lui Dinamo Kiev. Presa chiar a făcut această asociere și au adus aminte că Shovkovskyi îi luase apărarea jucătorului cotat la 2 milioane de euro după ce a fost fluierat la primul meci.
Acum, tehnicianul și-a îndepărtat mâinile în momentul autogolului, de parcă i-ar fi transmis lui Blănuță: “Ce s-a întâmplat?”.
“În meciul din Cupa Ucrainei, Dinamo Kiev a primit un gol în repriza secundă, iar nou-venitul Vladislav Blănuță l-a reușit. Antrenorul lui Kiev, Oleksandr Shovkovskyi, nu a putut decât să ridice din umeri.
Ironia este că fanii lui Dinamo l-au respins pe Blănuță din cauza poziției sale pro-rusești de pe rețelele de socializare, dar Shovkovskyi îl susținuse anterior pe jucător și spusese clar că acesta va primi un loc în lot“, au scris cei de la sport.ua.
