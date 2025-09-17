Coșmarul continuă pentru Vladislav Blănuță! Românul, autogol la primul meci ca titular în Ucraina - Antena Sport

Vladislav Blănuță a avut parte de un meci de coșmar în Ucraina. Românul, aflat în conflict cu suporterii lui Dinamo Kiev, din cauza unor mesaje pro-ruse postate pe rețelele de socializare, și-a dat un autogol, în primul meci ca titular.
Fostul atacant de la FCU Craiova a fost titularizat în meciul Oleksandria – Dinamo Kiev, din Cupa Ucrainei. Duelul a fost întârziat cu o oră, din cauza unei alarme aeriene.
Vladislav Blănuță, autogol în primul meci ca titular la Dinamo Kiev
Vladislav Blănuță a trimis mingea în propria poartă în minutul 58 al întâlnirii. Atunci, Cara a executat un corner, iar atacantul român a reluat mingea, cu capul.
Balonul s-a îndreptat către poarta apărată de Morhun, însă portarul lui Dinamo Kiev nu a reușit să respingă.
Chiar și așa, Dinamo Kiev avea să se impună cu scorul de 2-1 în fața celor de la Oleksandria și să se califice astfel în turul următor al Cupei Ucrainei.
Vladislav Blănuță nu a fost „pedepsit” de antrenor pentru greșeala din a 2-a repriză și a fost integralist în cadrul duelului.
- Antrenorul de la Dinamo Kiev, “șocat de autogolul lui Blănuță”. Cum a reacționat
- Juventus a pus ochii pe o vedetă de la Manchester City! Jucătorul care e așteptat în Serie A
- Meciul lui Vladislav Blănuță, întârziat din cauza alarmelor aeriene! Românul, titular în premieră la Dinamo Kiev
- Scandal în Italia! Un club la care a jucat Ionuț Nedelcearu a avut legături cu mafia
- O vedetă de la Real Madrid, mesaj direct pentru Xabi Alonso: “Știe deja că nu îmi place”