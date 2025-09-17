Coșmarul continuă pentru Vladislav Blănuță! Românul, autogol la primul meci ca titular în Ucraina - Antena Sport

Închide meniul
Coșmarul continuă pentru Vladislav Blănuță! Românul, autogol la primul meci ca titular în Ucraina

Home | Fotbal | Fotbal extern | Coșmarul continuă pentru Vladislav Blănuță! Românul, autogol la primul meci ca titular în Ucraina

Coșmarul continuă pentru Vladislav Blănuță! Românul, autogol la primul meci ca titular în Ucraina

Alex Ioniță Publicat: 17 septembrie 2025, 21:00

Comentarii
Coșmarul continuă pentru Vladislav Blănuță! Românul, autogol la primul meci ca titular în Ucraina

FOTO: UPL TV

Vladislav Blănuță a avut parte de un meci de coșmar în Ucraina. Românul, aflat în conflict cu suporterii lui Dinamo Kiev, din cauza unor mesaje pro-ruse postate pe rețelele de socializare, și-a dat un autogol, în primul meci ca titular.

Fostul atacant de la FCU Craiova a fost titularizat în meciul Oleksandria – Dinamo Kiev, din Cupa Ucrainei. Duelul a fost întârziat cu o oră, din cauza unei alarme aeriene.

Vladislav Blănuță, autogol în primul meci ca titular la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a trimis mingea în propria poartă în minutul 58 al întâlnirii. Atunci, Cara a executat un corner, iar atacantul român a reluat mingea, cu capul.

Balonul s-a îndreptat către poarta apărată de Morhun, însă portarul lui Dinamo Kiev nu a reușit să respingă.

Chiar și așa, Dinamo Kiev avea să se impună cu scorul de 2-1 în fața celor de la Oleksandria și să se califice astfel în turul următor al Cupei Ucrainei.

Vladislav Blănuță nu a fost „pedepsit” de antrenor pentru greșeala din a 2-a repriză și a fost integralist în cadrul duelului.

