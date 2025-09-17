Coșmarul continuă pentru Vladislav Blănuță! Românul, autogol la primul meci ca titular în Ucraina - Antena Sport

Vladislav Blănuță a avut parte de un meci de coșmar în Ucraina. Românul, aflat în conflict cu suporterii lui Dinamo Kiev, din cauza unor mesaje pro-ruse postate pe rețelele de socializare, și-a dat un autogol, în primul meci ca titular.

Fostul atacant de la FCU Craiova a fost titularizat în meciul Oleksandria – Dinamo Kiev, din Cupa Ucrainei. Duelul a fost întârziat cu o oră, din cauza unei alarme aeriene.

Vladislav Blănuță, autogol în primul meci ca titular la Dinamo Kiev

Vladislav Blănuță a trimis mingea în propria poartă în minutul 58 al întâlnirii. Atunci, Cara a executat un corner, iar atacantul român a reluat mingea, cu capul.

Balonul s-a îndreptat către poarta apărată de Morhun, însă portarul lui Dinamo Kiev nu a reușit să respingă.

Chiar și așa, Dinamo Kiev avea să se impună cu scorul de 2-1 în fața celor de la Oleksandria și să se califice astfel în turul următor al Cupei Ucrainei.