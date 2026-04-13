Home | Fotbal | Fotbal extern | Autobuzul unei echipe de fotbal a fost ținta unui atac armat. Un jucător a murit

Autobuzul unei echipe de fotbal a fost ținta unui atac armat. Un jucător a murit

Sebastian Ujica Publicat: 13 aprilie 2026, 12:01

Comentarii
Autobuzul unei echipe de fotbal a fost ținta unui atac armat. Un jucător a murit

Autocarul celor de la Berekum Chelsea a fost ținta unui jaf armat

Clubul de fotbal din Ghana, Berekum Chelsea, a fost ținta unui jaf armat duminică atunci când se întoarcea după un meci în deplasare. Din păcate, în urma atacului, jucătorul de doar 20 de ani, Dominic Frimpong, a fost ucis.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacul armat a avut loc pe drumul Goaso – Bibiani duminică după-amiază, când lotul lui Berekum Chelsea se întoarcea spre casă după partida disputată la Samreboi împotriva celor de la Samartex.

Jucătorii s-au ascuns în tufișuri

Cei de la Berekum Chelsea au emis un comunicat prin care au povestit cele întâmplate: „În drum spre Berekum, dinspre Samreboi, autocarul echipei noastre a fost atacat de un grup de hoți înarmați care au blocat drumul pentru a ne împiedica să trecem. Bărbați mascați, înarmați cu arme de foc și puști de asalt, au început să tragă asupra autocarului în timp ce șoferul încerca să dea cu spatele. Jucătorii și stafful au fugit în tufișurile din apropiere pentru a se adăposti” a scris clubul.

Federația din Ghana și-a exprimat regretul și șocul după incident și a anunțat planuri pentru întărirea securității cluburilor care călătoresc pentru meciuri. „Acest incident tragic nu este doar o pierdere uriașă pentru Berekum Chelsea, ci și pentru fotbalul din Ghana în ansamblu. Dominic era un tânăr talent promițător, a cărui dedicare și pasiune pentru joc întruchipau spiritul campionatului nostru” a transmis Federația din Ghana.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Care e cel mai mare jucător "şlefuit" de Mircea Lucescu?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
Observator
Cât costă primele căpşuni româneşti. Agricultorii vor să-şi scoată investiţia: "Nu-s pentru toate buzunarele"
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
Fanatik.ro
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
12:56

Farul, refuzată de înlocuitorul lui Ianis Zicu! Când s-ar produce schimbarea la nivelul băncii tehnice
12:53

Liverpool a stabilit planul pentru viitorul sezon. 3 jucători de 170 de milioane pentru antrenor
12:38

UEFA a anunțat cine va arbitra returul Bayern – Real Madrid! „Los blancos”, invincibili cu el la centru
12:31

16 galbene, 4 roșii și CR7 schimbat în min. 34: meciul de Mondial care a părut un război de la Copa America
12:20

Moment nebun la derby în Brazilia. Un jucător, eliminat cu VAR pentru că se scărpina în zona intimă
11:05

Rapid, omagiu pentru Mircea Lucescu! Ce se va întâmpla la meciul cu FC Argeș
Vezi toate știrile
1 Scenariu de urgență pregătit de FIFA: șansă pentru Italia la Mondial. De ce România nu e luată în calcul 2 Farul i-a găsit înlocuitor lui Ianis Zicu! Componentul Generației de Aur, marele favorit 3 Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant” 4 Efectul neașteptat al „masacrului electoral” din Ungaria. Ce se întâmplă cu Sepsi și Csikszereda 5 Como 3-4 Inter. Ce nebunie de meci. Inter revine de la 0-2 și face un pas uriaș spre titlu 6 Gigi Becali, “păcătos” chiar în prima zi de Paște. A fost lăsat fără permis pentru viteză
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționerMircea Lucescu a murit! Spitalul Universitar a confirmat decesul fostului selecționer
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină