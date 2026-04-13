Autobuzul unei echipe de fotbal a fost ținta unui atac armat. Un jucător a murit

Clubul de fotbal din Ghana, Berekum Chelsea, a fost ținta unui jaf armat duminică atunci când se întoarcea după un meci în deplasare. Din păcate, în urma atacului, jucătorul de doar 20 de ani, Dominic Frimpong, a fost ucis.

Atacul armat a avut loc pe drumul Goaso – Bibiani duminică după-amiază, când lotul lui Berekum Chelsea se întoarcea spre casă după partida disputată la Samreboi împotriva celor de la Samartex.

Jucătorii s-au ascuns în tufișuri

Cei de la Berekum Chelsea au emis un comunicat prin care au povestit cele întâmplate: „În drum spre Berekum, dinspre Samreboi, autocarul echipei noastre a fost atacat de un grup de hoți înarmați care au blocat drumul pentru a ne împiedica să trecem. Bărbați mascați, înarmați cu arme de foc și puști de asalt, au început să tragă asupra autocarului în timp ce șoferul încerca să dea cu spatele. Jucătorii și stafful au fugit în tufișurile din apropiere pentru a se adăposti” a scris clubul.

Federația din Ghana și-a exprimat regretul și șocul după incident și a anunțat planuri pentru întărirea securității cluburilor care călătoresc pentru meciuri. „Acest incident tragic nu este doar o pierdere uriașă pentru Berekum Chelsea, ci și pentru fotbalul din Ghana în ansamblu. Dominic era un tânăr talent promițător, a cărui dedicare și pasiune pentru joc întruchipau spiritul campionatului nostru” a transmis Federația din Ghana.