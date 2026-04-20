Ce lovitură! Noua echipă a lui Messi, mai urmărită decât „grei” din La Liga

Pe 16 aprilie, Lionel Messi a cumpărat clubul catalan UE Cornellà, aflat în Tercera Federación, al cincilea nivel din Spania. Fondată în 1951, echipa din Cornellà de Llobregat nu a jucat niciodată mai sus de liga a treia și momentan luptă pentru a promova în Segunda Federación, de unde a retrogradat în stagiunea precedentă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Efectul Messi”: UE Cornellà are mai mulți urmăritori pe Instagram decât Espanyol

Dar odată ce clubul a fost achiziționat de starul argentinian, UE Cornellà a atras atenția întregii lumi. În câteva zile, numărul de urmăritori pe Instagram a „explodat”. De la circa 39.000 a ajuns deja la 606.000, o creștere de peste 15 ori!

Presa din Spania numește ascensiunea celor de la Cornellà drept „efectul Messi”. Incredibil, clubul din Cornellà de Llobregat are acum mai mulți urmăritori decât Espanyol, club catalan de prima ligă. De asemenea, depășește la acest capitol și alte echipe din La Liga, precum Getafe, Osasuna, Real Mallorca, Elche, Oviedo, Levante, Alavés și chiar semifinalista din UEFA Conference League, Rayo Vallecano.

UE Cornellà, în luptă pentru promovarea în liga a patra

Leo Messi, care a plătit 2,5 milioane de euro pentru a cumpăra clubul, are în plan să investească mai întâi în academie. De altfel, UE Cornellà este o pepinieră importantă în Catalonia, lansând fotbaliști precum Jordi Alba, David Raya ori Gerard Martín.

La primul meci după venirea lui Messi, UE Cornellà a remizat acasă, 1-1, cu Grama, în etapa a 31-a. În urma acestui rezultat, echipa din orașul aflat la 12 kilometri de Barcelona ocupă locul al treilea în clasament, cu 56 de puncte, sub Manresa (60 p) și Badalona (57 p). Doar prima clasată promovează direct, în timp ce locurile 2-5 merg la baraj.