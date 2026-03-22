Ce notă a luat Andrei Rațiu pentru evoluţia cu Barcelona

În minutul 36, Andrei Raţiu a căzut în careul lui Joan Garcia, după un duel cu Fermin Lopez. Jucătorul român a rămas întins pe gazon, dar atât „centralul” Adrian Cordero, cât și arbitrii din camera VAR au considerat că nu se putea acorda lovitură de la 11 metri.

Specialistul publicației AS, fostul arbitru FIFA Iturralde Gonzalez, a fost de părere că trebuia acordat penalty. Evoluţia românului a fost una bună pe înteaga partidă și a fost notat cu 7,5 de Sofascore. Raţiu a primit cea mai bună notă dintre jucătorii de câmp ai lui Rayo. Singurul care l-a depăşit a fost portarul Batalla, care a primit 7,6.

Fundașul dreapta a reușit două dintre cele 3 tackling-uri încercate, a blocat 3 șuturi, a recuperat de 4 ori balonul, a câștigat 7 dintre cele 17 dueluri în care a fost implicat și a fost driblat o dată. De asemenea, a atins mingea în 61 de rânduri, a reușit 4 dintre cele 9 driblinguri încercate, a pierdut posesia de 16 ori.

Barcelona a trecut la limită de Rayo, scor 1-0.