Home | Fotbal | Fotbal extern | Ce notă a luat Andrei Rațiu pentru evoluţia cu Barcelona

Ce notă a luat Andrei Rațiu pentru evoluţia cu Barcelona

Radu Constantin Publicat: 22 martie 2026, 17:14

Comentarii
Ce notă a luat Andrei Rațiu pentru evoluţia cu Barcelona

Andrei Rațiu, într-un meci / Profimedia

În minutul 36, Andrei Raţiu a căzut în careul lui Joan Garcia, după un duel cu Fermin Lopez. Jucătorul român a rămas întins pe gazon, dar atât „centralul” Adrian Cordero, cât și arbitrii din camera VAR au considerat că nu se putea acorda lovitură de la 11 metri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Specialistul publicației AS, fostul arbitru FIFA Iturralde Gonzalez, a fost de părere că trebuia acordat penalty. Evoluţia românului a fost una bună pe înteaga partidă și a fost notat cu 7,5 de Sofascore. Raţiu a primit cea mai bună notă dintre jucătorii de câmp ai lui Rayo. Singurul care l-a depăşit a fost portarul Batalla, care a primit 7,6.

Fundașul dreapta a reușit două dintre cele 3 tackling-uri încercate, a blocat 3 șuturi, a recuperat de 4 ori balonul, a câștigat 7 dintre cele 17 dueluri în care a fost implicat și a fost driblat o dată. De asemenea, a atins mingea în 61 de rânduri, a reușit 4 dintre cele 9 driblinguri încercate, a pierdut posesia de 16 ori.

Barcelona a trecut la limită de Rayo, scor 1-0. 

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și:
Observator
Cum ajung studenții români să câștige sute de dolari pe zi în SUA: "Peste 15.000 $, pe vară, fraților!"
Fanatik.ro
Elvir Koljic, mărul discordiei în direct. „Și-a luat Rapid jucător de un-doi-uri” / „E adevărat că nu are cifre”
19:04

19:01

18:50

18:39

18:32

18:21

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
