Dat afară de Dinamo, preferatul lui Zeljko Kopic a semnat cu PAOK

Dinamo s-a despărţit în această vară de mai mulţi fotbalişti, iar unul dintre aceştia a prins un transfer la care nimeni nu se aştepta. Tânărul internaţional român a semnat cu cei de la PAOK Salonic, formaţie care până de curând a fost pregătită de Răzvan Lucescu.

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Gruparea din Grecia are şi un plan pentru fostul fotbalist de la Dinamo, pe care vrea să-l ajute în dezvoltarea profesională, asta după ce în echipa bucureştenilor nu a reuşit să se impună.

Adrian Caragea a semnat cu PAOK Salonic şi va evoluea la formaţia secundă a echipei din Grecia

Adrian Caragea, cel care şi-a făcut o parte din juniorat în Italia, la Sassuolo, ajungea la Dinamo în 2024, în vară, asta după ce formaţia alb-roşie îl lua din peninsulă şi îşi punea mari speranţe în el. Totuşi, lucrurile nu s-au derulat aşa cum sperau şefii formaţiei bucureştene şi după doar 2 ani fotbalistul a fost pus pe liber.

La doar 20 de ani, pentru Adrian Caragea a venit însă un transfer neaşteptat, în Grecia, după ce a fost dat afară de Dinamo. Extrema stângă a semnat cu PAOK Salonic, echipă la care până de curând antrenor a fost Răzvan Lucescu. Românul o să evolueze la echipa secundă a trupei din Salonic, notează cei de la Prosport.

Zeljko Kopic a insistat cu Adrian Caragea

Zeljko Kopic a fost cunoscut în perioada cât a antrenat-o pe Dinamo pentru faptul că era reticient în folosirea tinerilor. Totuşi, croatul făcea excepţie în ceea ce-l priveşte pe Adrian Caragea, acesta primind şanse mai multe decât orice alt fotbalist tânăr din lotul bucureştenilor.