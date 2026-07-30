Roberto Mancini are planuri mari la naţionala Italiei şi speră ca fanii să îl ierte: „Sper să câştig un trofeu major”

Roberto Mancini a revenit pe banca naţionalei Italiei şi are planuri mari. Adus în locul lui Gennaro Gattuso, într-o perioadă extrem de tensionată a fotbalului italian, selecţionerul care a cucerit titlul european în urmă cu cinci ani îşi doreşte să readucă Italia în topul fotbalului mondial.

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Squadra Azzurra traversează o perioadă extrem de complicată, după ce a ratat şi anul acesta calificarea la Cupa Mondială, pentru a treia ediţie la rând.

Roberto Mancini vrea să mai câştige trofee cu naţionala Italiei: „Obiectivul meu este să readuc echipa imediat pe drumul victoriilor”

„Sper să câştig un trofeu major sau chiar două”, a declarat, miercuri, la Roma, noul selecţioner al echipei de fotbal a Italiei, Roberto Mancini, în cadrul primei sale conferinţe de presă, relatează AFP.

„Obiectivul meu este să readuc echipa imediat pe drumul victoriilor”, a promis cel care a mai condus Squadra Azzurra în perioada 2018-2023, cinci ani marcaţi de un titlu continental (EURO 2021), un eşec major (ratarea calificării la Cupa Mondială din 2022) şi o demisie neaşteptată pentru a prelua naţionala Arabiei Saudite.

Plecarea de la echipa naţională în vara anului 2023, pentru a prelua echipa saudită, a fost „puţin ca şi cum ai pierde iubirea vieţii”, a mărturisit el, recunoscând că a făcut o „greşeală”.