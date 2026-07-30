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Roberto Mancini are planuri mari la naţionala Italiei şi speră ca fanii să îl ierte: „Sper să câştig un trofeu major”

Alex Masgras Publicat: 30 iulie 2026, 10:03

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Roberto Mancini are planuri mari la naţionala Italiei şi speră ca fanii să îl ierte: „Sper să câştig un trofeu major

Roberto Mancini / Profimedia

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Roberto Mancini a revenit pe banca naţionalei Italiei şi are planuri mari. Adus în locul lui Gennaro Gattuso, într-o perioadă extrem de tensionată a fotbalului italian, selecţionerul care a cucerit titlul european în urmă cu cinci ani îşi doreşte să readucă Italia în topul fotbalului mondial.

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Squadra Azzurra traversează o perioadă extrem de complicată, după ce a ratat şi anul acesta calificarea la Cupa Mondială, pentru a treia ediţie la rând.

Roberto Mancini vrea să mai câştige trofee cu naţionala Italiei: „Obiectivul meu este să readuc echipa imediat pe drumul victoriilor”

„Sper să câştig un trofeu major sau chiar două”, a declarat, miercuri, la Roma, noul selecţioner al echipei de fotbal a Italiei, Roberto Mancini, în cadrul primei sale conferinţe de presă, relatează AFP.

„Obiectivul meu este să readuc echipa imediat pe drumul victoriilor”, a promis cel care a mai condus Squadra Azzurra în perioada 2018-2023, cinci ani marcaţi de un titlu continental (EURO 2021), un eşec major (ratarea calificării la Cupa Mondială din 2022) şi o demisie neaşteptată pentru a prelua naţionala Arabiei Saudite.

Plecarea de la echipa naţională în vara anului 2023, pentru a prelua echipa saudită, a fost „puţin ca şi cum ai pierde iubirea vieţii”, a mărturisit el, recunoscând că a făcut o „greşeală”.

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Totuşi, fostul antrenor al echipelor Manchester City şi Inter Milano, care a semnat un contract pe patru ani cu federaţia, a promis că „va face echipa atât de bună, încât suporterii se vor îndrăgosti din nou de ea”, după absenţa naţionalei de la ultimele trei ediţii ale Cupei Mondiale.

„Şi atunci, poate, ‘tifosi’ mă vor ierta”, a adăugat succesorul lui Gennaro Gattuso, care demisionase în aprilie, în urma înfrângerii Italiei în finala barajului european pentru Cupa Mondială din 2026.

„Cred că există jucători tineri talentaţi în Italia. Pur şi simplu cred că trebuie să avem încredere în ei şi să-i lăsăm să joace”, a declarat Mancini, în vârstă de 61 de ani, promiţând o echipă cu un „spirit ofensiv”.

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Toate privirile vor fi aţintite asupra lui Mancini cu ocazia marii sale reveniri la cârma naţionalei Italiei, pe 25 septembrie, la Roma, unde echipa va întâlni Belgia în Liga Naţiunilor. Vor urma un meci împotriva Turciei, pe 28 septembrie, şi o partidă împotriva Franţei a lui Zinedine Zidane, pe 2 octombrie, pe Stade de France.

„Acestea vor fi meciuri importante. Vom vedea imediat punctele noastre forte şi domeniile în care trebuie să ne îmbunătăţim”, a spus el.

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