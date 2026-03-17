Colegul lui Dennis Man pleacă în Premier League! Va fi al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

PSV Eindhoven își va pierde din vară unul dintre cei mai buni jucători de profil ofensiv din acest sezon. Ricardo Pepi, colegul din atac al lui Dennis Man care evoluează pe poziția de vârf, va pleca la Fulham după ce cele două cluburi s-au înțeles pentru un transfer care va ajunge la suma de 36 de milioane de euro.
PSV este extrem de aproape să câștige las pas titlul din Olanda, iar un rol important l-au avut în mod evident oamenii cu golurile pe care îi are în vestiar Peter Bosz. Printre ei se regăsește și Ricardo Pepi, atacantul trupei din Eindhoven, care în 27 de meciuri a adunat până acum 13 goluri și două pase decisive în acest sezon.
Ricardo Pepi pleacă de la PSV la Fulham
Prin prisma prestațiilor sale, fotbalistul născut în El Paso, Texas, a atras atenția unor cluburi din campionatele mai puternice de pe continent, iar acesta va ajunge până la urmă în vară în Premier League. Fulham, formația pregătită de Marco Silva, este cea care și-a asigurat serviciile “yankeului” pentru vara viitoare.
Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Pepi o va costa pe echipa de pe Craven Cottage nu mai puțin de 36 de milioane de euro. Zilele următoare, vârful va merge în Anglia pentru a face vizita medicală, iar din sezonul viitor va evolua în cel mai tare campionat din lume.
🚨⚪️⚫️ Fulham reach verbal agreement to sign Ricardo Pepi from PSV Eindhoven, here we go!
Formal steps to follow for €36m package deal agreed between clubs.
Personal terms also agreed. 🇺🇸
Pepi could undergo his medical at Fulham in the upcoming days. 🔜 pic.twitter.com/0NbLuSsksH
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026
Odată cu această mutare, Pepi va deveni al treilea cel mai scump jucător vândut de PSV. Pe primele două poziții din top se află următoarele transferuri:
- Hirving Lozano la Napoli pentru 50 de milioane de euro în sezonul 2019/20
- Cody Gakpo la Liverpool pentru 42 de milioane de euro în sezonul 2022/23
De cealaltă parte, Fulham va bifa al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului, singurul care îl devansează pe Pepi fiind Kevin, fotbalistul brazilian venit în vară de la Șahtior Donețk pe 40 de milioane de euro.
- Alex Maxim, gol împotriva gigantului Fenerbahce. Nota românului după ce l-a învins pe fostul portar al lui City
- Cristiano Ronaldo îl cere lângă el. Șeicii pregătesc un nou transfer uriaș, la dorința lui CR7
- Real Madrid pregătește o nouă „revoluție” la vară. Șase jucători sunt pe lista neagră
- Suma uriașă pe care Cristiano Ronaldo o încasează pentru o postare pe Instagram
- Nota luată de Andrei Rațiu după ce a jucat doar 30 de minute. De ce a fost rezervă cu Levante