Colegul lui Dennis Man pleacă în Premier League! Va fi al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

PSV Eindhoven își va pierde din vară unul dintre cei mai buni jucători de profil ofensiv din acest sezon. Ricardo Pepi, colegul din atac al lui Dennis Man care evoluează pe poziția de vârf, va pleca la Fulham după ce cele două cluburi s-au înțeles pentru un transfer care va ajunge la suma de 36 de milioane de euro.

PSV este extrem de aproape să câștige las pas titlul din Olanda, iar un rol important l-au avut în mod evident oamenii cu golurile pe care îi are în vestiar Peter Bosz. Printre ei se regăsește și Ricardo Pepi, atacantul trupei din Eindhoven, care în 27 de meciuri a adunat până acum 13 goluri și două pase decisive în acest sezon.

Ricardo Pepi pleacă de la PSV la Fulham

Prin prisma prestațiilor sale, fotbalistul născut în El Paso, Texas, a atras atenția unor cluburi din campionatele mai puternice de pe continent, iar acesta va ajunge până la urmă în vară în Premier League. Fulham, formația pregătită de Marco Silva, este cea care și-a asigurat serviciile “yankeului” pentru vara viitoare.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Pepi o va costa pe echipa de pe Craven Cottage nu mai puțin de 36 de milioane de euro. Zilele următoare, vârful va merge în Anglia pentru a face vizita medicală, iar din sezonul viitor va evolua în cel mai tare campionat din lume.

🚨⚪️⚫️ Fulham reach verbal agreement to sign Ricardo Pepi from PSV Eindhoven, here we go!

Formal steps to follow for €36m package deal agreed between clubs.

Personal terms also agreed. 🇺🇸

Pepi could undergo his medical at Fulham in the upcoming days. 🔜 pic.twitter.com/0NbLuSsksH

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 17, 2026