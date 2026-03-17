Colegul lui Dennis Man pleacă în Premier League! Va fi al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

Andrei Nicolae Publicat: 17 martie 2026, 19:33

Colegul lui Dennis Man pleacă în Premier League! Va fi al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului

Ricardo Pepi și Dennis Man, într-un meci / Profimedia

PSV Eindhoven își va pierde din vară unul dintre cei mai buni jucători de profil ofensiv din acest sezon. Ricardo Pepi, colegul din atac al lui Dennis Man care evoluează pe poziția de vârf, va pleca la Fulham după ce cele două cluburi s-au înțeles pentru un transfer care va ajunge la suma de 36 de milioane de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

PSV este extrem de aproape să câștige las pas titlul din Olanda, iar un rol important l-au avut în mod evident oamenii cu golurile pe care îi are în vestiar Peter Bosz. Printre ei se regăsește și Ricardo Pepi, atacantul trupei din Eindhoven, care în 27 de meciuri a adunat până acum 13 goluri și două pase decisive în acest sezon.

Ricardo Pepi pleacă de la PSV la Fulham

Prin prisma prestațiilor sale, fotbalistul născut în El Paso, Texas, a atras atenția unor cluburi din campionatele mai puternice de pe continent, iar acesta va ajunge până la urmă în vară în Premier League. Fulham, formația pregătită de Marco Silva, este cea care și-a asigurat serviciile “yankeului” pentru vara viitoare.

Potrivit jurnalistului Fabrizio Romano, Pepi o va costa pe echipa de pe Craven Cottage nu mai puțin de 36 de milioane de euro. Zilele următoare, vârful va merge în Anglia pentru a face vizita medicală, iar din sezonul viitor va evolua în cel mai tare campionat din lume.

Reclamă
Reclamă

Odată cu această mutare, Pepi va deveni al treilea cel mai scump jucător vândut de PSV. Pe primele două poziții din top se află următoarele transferuri:

  • Hirving Lozano la Napoli pentru 50 de milioane de euro în sezonul 2019/20
  • Cody Gakpo la Liverpool pentru 42 de milioane de euro în sezonul 2022/23

De cealaltă parte, Fulham va bifa al doilea cel mai scump transfer din istoria clubului, singurul care îl devansează pe Pepi fiind Kevin, fotbalistul brazilian venit în vară de la Șahtior Donețk pe 40 de milioane de euro.

Singura echipă de "white hat hackers" din România: cine sunt agenţii care îi prind pe cei care ne fură dateleSingura echipă de "white hat hackers" din România: cine sunt agenţii care îi prind pe cei care ne fură datele
Reclamă
Reclamă
Recomandări

Trebuia anulat golul marcat de Claudiu Petrila, în Rapid - Dinamo 3-2?
Citește și:
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
Observator
IPS Teodosie i-a făcut "baie" cu agheasmă primarului Constanţei, care n-a apucat să se ferească
El este unul dintre cei mai credincioși jucători din România. Ce face de fiecare dată când iese din casă
Fanatik.ro
El este unul dintre cei mai credincioși jucători din România. Ce face de fiecare dată când iese din casă
22:23

LIVE SCOREManchester City – Real Madrid 0-1. Vinicius, gol din penalty. Bernardo Silva, eliminat. Sporting, revenire de senzație
22:10

“Nu pot să-l trădez”. Pintilii a făcut anunțul despre viitorul său în antrenorat. Ce i-a promis lui Charalambous
22:05

“Aţi fost avantajaţi cu Dinamo?” Răspunsul lui Victor Angelescu: “Aia e eroare mai mare”
21:37

Alex Maxim, gol împotriva gigantului Fenerbahce. Nota românului după ce l-a învins pe fostul portar al lui City
21:16

Victor Angelescu nu are niciun dubiu în privinţa FCSB-ului: “Ar fi cea mai mare surpriză din istorie”
21:13

VideoJurnal Antena Sport | Anabella și bestiile
1 Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu 2 Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2 3 Ce surpriză! El este noul antrenor al Oţelului Galaţi! Va semna azi 4 Andrei Nicolescu: “Mi-am depus candidatura!” Decizie surpriză înainte de la alegerile FRF 5 Andrei Nicolescu, anunț important despre debutul lui George Pușcaș la Dinamo 6 Dan Petrescu a fost operat de urgenţă! Care este starea antrenorului
Citește și
Cele mai citite
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”S-a supărat şi a plecat de la FCSB! Mihai Stoica a confirmat: “Am semnat încetarea contractului”
Încă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractulÎncă o plecare de la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi. Thomas Neubert şi-a reziliat contractul
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu