Conducerea s-a conformat! Primul jucător prezentat de echipa lui Marius Șumudică - Antena Sport

Marius Șumudică a vorbit despre transferul în urma eșecului clar suferit de echipa sa pe terenul celor de la Al-Khaleej, iar oficialii din cadrul conducerii par să se fi conformat.
Concret, Al-Okhdood l-a prezentat oficial duminică pe Tokmac Chol Nguen, atacant a cărui cotă de piață este de un milion de euro. Ce CV are fotbalistul.
Tokmac Chol Nguen, prezentat oficial de Al-Okhdood
Conducerea echipei antrenate de Marius Șumudică a reacționat, după ce tehnicianul român a cerut întăriri la finalul partidei cu Al-Khaleej, pierdută de o manieră categorică.
Oficialii s-au mișcat rapid și au prezentat primul jucător de la sosirea antrenorului care a pregătit-o ultima oară pe Rapid. Este vorba despre Tokmac Chol Nguen, fotbalist de 32 de ani, care a evoluat ultima oară în Suedia, la Djurgarden.
Cu o selecția în naționala Norvegiei, acesta și-a trecut în palmares șase titluri de campion al Ungariei, cu cei de la Ferencvaros. Tot alături de aceștia a câștigat și Cupa Ungariei.
النرويجي "توكماك نغوين" ينضم إلى صفوف #الأخدود 🩵🤩#Tokmac pic.twitter.com/VO79FokszR
— نادي الأخدود السعودي (@ALAKHDOUD) January 17, 2026
