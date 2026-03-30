Contract de milioane pentru Cosmin Olăroiu. Echipa care l-a ofertat pe antrenorul român

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a primit o ofertă de milioane. Antrenorul român este dorit din nou în China, pe banca celor de la Shandong Taishan.
Formaţia din prima ligă din China a fost umilită în ultimul meci, scor 0-4, cu echipa la care evoluează Andrei Burcă, Yunnan Yukun.
Contract de milioane pentru Cosmin Olăroiu
În acest context, chinezii au dezvăluit că oficialii de la Shandong Taishan l-au luat în vizor pe Cosmin Olăroiu. Aceştia erau dispuşi să-i ofere selecţionerului Emiratelor Arabe Unite un contract uriaş pentru a accepta oferta.
“Anumite surse susțin că echipa din Taishan a pregătit o ofertă de multe milioane de yuani anual pentru a-l aduce pe Olăroiu”, au notat chinezii.
Viitorul interimarului Peng Han este incert după eşecul usturător cu Yunnan Yukun, astfel că numele lui Cosmin Olăroiu a fost luat în calcul de cei din conducerea lui Shandong Taishan.
Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă antrenorul român va accepta să plece de pe banca naţionalei Emiratelor Arabe Unite. Olăroiu a rămas la conducerea echipei saudite şi după ratarea calificării la World Cup 2026.
Pe de altă parte, Shandong Taishan trece prin momente dificile, ţinând cont de depunctare. Mai multe echipe din prima ligă din China au primit această pedeapsă în urma trucării unor meciuri, iar formaţia care-l vrea pe Cosmin Olăroiu a ajuns cu 0 puncte, după ce în primele trei etape ale sezonului a înregistrat două victorii şi o înfrângere.
Cosmin Olăroiu a devenit selecţionerul Emiratelor Arabe Unite în urmă cu un an. Acesta a bifat 13 meciuri pe banca saudiţilor, înregistrând patru victorii, cinci remize şi patru înfrângeri.
Cosmin Olăroiu a mai antrenat în China în perioada 2018 – 2021, atunci când a stat pe banca celor de la Jiangsu Suning. Alături de chinezi, antrenorul român a cucerit un titlu, în 2020.
