Home | Fotbal | Fotbal extern | Contract de milioane pentru Cosmin Olăroiu. Echipa care l-a ofertat pe antrenorul român

Viviana Moraru Publicat: 30 martie 2026, 9:56

Comentarii
Cosmin Olăroiu / Profimedia Images

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a primit o ofertă de milioane. Antrenorul român este dorit din nou în China, pe banca celor de la Shandong Taishan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia din prima ligă din China a fost umilită în ultimul meci, scor 0-4, cu echipa la care evoluează Andrei Burcă, Yunnan Yukun.

În acest context, chinezii au dezvăluit că oficialii de la Shandong Taishan l-au luat în vizor pe Cosmin Olăroiu. Aceştia erau dispuşi să-i ofere selecţionerului Emiratelor Arabe Unite un contract uriaş pentru a accepta oferta.

“Anumite surse susțin că echipa din Taishan a pregătit o ofertă de multe milioane de yuani anual pentru a-l aduce pe Olăroiu”, au notat chinezii.

Viitorul interimarului Peng Han este incert după eşecul usturător cu Yunnan Yukun, astfel că numele lui Cosmin Olăroiu a fost luat în calcul de cei din conducerea lui Shandong Taishan.

Reclamă
Reclamă

Cu toate acestea, rămâne de văzut dacă antrenorul român va accepta să plece de pe banca naţionalei Emiratelor Arabe Unite. Olăroiu a rămas la conducerea echipei saudite şi după ratarea calificării la World Cup 2026.

Pe de altă parte, Shandong Taishan trece prin momente dificile, ţinând cont de depunctare. Mai multe echipe din prima ligă din China au primit această pedeapsă în urma trucării unor meciuri, iar formaţia care-l vrea pe Cosmin Olăroiu a ajuns cu 0 puncte, după ce în primele trei etape ale sezonului a înregistrat două victorii şi o înfrângere.

Cosmin Olăroiu a devenit selecţionerul Emiratelor Arabe Unite în urmă cu un an. Acesta a bifat 13 meciuri pe banca saudiţilor, înregistrând patru victorii, cinci remize şi patru înfrângeri.

Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeriOrașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Reclamă

Cosmin Olăroiu a mai antrenat în China în perioada 2018 – 2021, atunci când a stat pe banca celor de la Jiangsu Suning. Alături de chinezi, antrenorul român a cucerit un titlu, în 2020.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Observator
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Dialog uluitor Mircea Lucescu – soția Neli, de pe patul de spital: „Vreau să merg la Bratislava!” / „Schimb yala la ușă dacă pleci!”
Fanatik.ro
Dialog uluitor Mircea Lucescu – soția Neli, de pe patul de spital: „Vreau să merg la Bratislava!” / „Schimb yala la ușă dacă pleci!”
11:26

Nebunie în Italia. 30.000 de fani au umplut Piazza dei Signori după promovarea din liga a treia
11:24

Max Verstappen, explicaţii după cursa în urma căreia s-a zvonit că se poate retrage din F1: “Am încercat totul”
11:06

Sorana Cîrstea a urcat în Top 30, în ultimul an al carierei. Cea mai bine clasată jucătoare din România
10:57

Eduard Ionescu, victorie la Cupa Mondială! Urmează duelul cu numărul 1 mondial
10:54

“Schimb yala de la uşă”. Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital: “FRF l-a disperat”
10:50

Salariul uriaş pe care îl încasează Nicolae Stanciu în China
Vezi toate știrile
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut! 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională: “Gata, s-a terminat!”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune