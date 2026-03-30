Contract de milioane pentru Cosmin Olăroiu. Echipa care l-a ofertat pe antrenorul român

Cosmin Olăroiu (56 de ani) a primit o ofertă de milioane. Antrenorul român este dorit din nou în China, pe banca celor de la Shandong Taishan.

Formaţia din prima ligă din China a fost umilită în ultimul meci, scor 0-4, cu echipa la care evoluează Andrei Burcă, Yunnan Yukun.

Contract de milioane pentru Cosmin Olăroiu

În acest context, chinezii au dezvăluit că oficialii de la Shandong Taishan l-au luat în vizor pe Cosmin Olăroiu. Aceştia erau dispuşi să-i ofere selecţionerului Emiratelor Arabe Unite un contract uriaş pentru a accepta oferta.

“Anumite surse susțin că echipa din Taishan a pregătit o ofertă de multe milioane de yuani anual pentru a-l aduce pe Olăroiu”, au notat chinezii.

Viitorul interimarului Peng Han este incert după eşecul usturător cu Yunnan Yukun, astfel că numele lui Cosmin Olăroiu a fost luat în calcul de cei din conducerea lui Shandong Taishan.