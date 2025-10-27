Coşmar pentru Alexandru Maxim și Deian Sorescu în Turcia. Au fost învinși cu 0-4 - Antena Sport

Deian Sorescu, în timp ce execută un penalty în Gaziantep - Goztepe / Profimedia

Alexandru Maxim și Deian Sorescu au avut parte de un meci tare, în campionat, acasă cu Fenerbahce, în etapa zecea în Turcia. Gaziantep a pierdut într-o manieră categorică, cu 0-4.

Maxim a fost titular și a rămas pe teren până la fluierul final, în timp ce Sorescu a intrat pe parcurs, la pauză.

Pentru Fenerbahce au marcat En-Nesyri (5, 21) și Talisca (81, 88). În urma acestui rezultat, echipa câștigătoare a urcat pe locul 3 în Turcia, în timp ce Gaziantep e pe șase.