Coşmar pentru Alexandru Maxim și Deian Sorescu în Turcia. Au fost învinși cu 0-4 - Antena Sport

Alexandru Maxim și Deian Sorescu au avut parte de un meci tare, în campionat, acasă cu Fenerbahce, în etapa zecea în Turcia. Gaziantep a pierdut într-o manieră categorică, cu 0-4.
ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ
Maxim a fost titular și a rămas pe teren până la fluierul final, în timp ce Sorescu a intrat pe parcurs, la pauză.
Pentru Fenerbahce au marcat En-Nesyri (5, 21) și Talisca (81, 88). În urma acestui rezultat, echipa câștigătoare a urcat pe locul 3 în Turcia, în timp ce Gaziantep e pe șase.
Comentarii
Reclamă
Recomandări
Loading ...
Citește și:
- Tragedie în Spania. Fotbalistul a murit la 15 ani, s-a decretat zi de doliu
- Golul lui Vlad Dragomir nu a fost suficient cu Omonia. Cu cât a pierdut Pafos FC
- Românul Cristi Chivu pregăteşte un transfer de la Real Madrid. Afacerea surpriză anunţată în presa din Italia
- Câţi bani sunt în conturile clubului Genoa? Datoriile pe care Dan Şucu trebuie să le plătească
- Andrei Rațiu, nemulţumit că a rămas la Rayo Vallecano? Mesaj către conducere: “Depinde de ei dacă sunt fericit sau nu”