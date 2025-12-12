România, depășită de Ungaria în clasamentul coeficienților. Cum arată acum după meciurile FCSB-ului și Craiovei - Antena Sport

Închide meniul
România, depășită de Ungaria în clasamentul coeficienților. Cum arată acum după meciurile FCSB-ului și Craiovei

Andrei Nicolae Publicat: 12 decembrie 2025, 9:17

Finalul unei noi săptămâni europene a marcat și câteva modificări în clasamentul coeficienților UEFA, iar România a fost și ea afectată. După victoria FCSB-ului și eșecul Universității Craiova, țara noastră a fost depășită de Ungaria.

România a coborât o poziție în clasamentul coeficienților după partidele celor două echipe românești angrenate în competițiile europene. După ce la finalul rundei trecute țara noastră o depășise pe Ungaria, acum cele două țări au făcut rocadă, iar România e pe poziția cu numărul 23.

România a coborât din nou în ierarhia coeficienților

Locul pe care se află țara noastră este extrem de important în acest moment, pentru că naționala care ocupă minim poziția 23 are garanția că își trimite echipa campioană direct în turul 2 preliminar Champions League. În ultimii ani, câștigătoarea Ligii 1 și-a început parcursul în preliminariile celei mai tari competiții încă din prima rundă de calificări.

Lupta din acea zonă este însă destul de strânsă, astfel că România va mai avea de acumulat puncte pentru a fi sigură de ocuparea poziției 23 la finalul sezonului european. Spre exemplu, victoria FCSB-ului de aseară nu a fost de ajuns pentru a ne menține pe locul 22, unde ne aflam înainte de această săptămână, eșecul Universității Craiova contând și el.

De cealaltă parte, pentru vecinii noștri de la nord-vest a punctat singura lor echipă rămasă în competiție, și anume Ferencvaros, care a învins-o pe Rangers cu 2-1. În urma ultimelor rezultate, clasamentul coeficienților în zona României arată în felul următor:

  • 21. Croația (1/4 echipe rămase) – 25.375 puncte
  • 22. Ungara (1/4 echipe rămase) – 25.187 puncte
  • 23. România (2/4 echipe rămase) – 25.000 puncte
  • 24. Serbia (1/4 echipe rămase) – 23.875 puncte
  • 25. Ucraina (2/4 echipe rămase) – 23.256 puncte
