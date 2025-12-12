El este cel mai căutat fotbalist român al momentului! Șapte cluburi sunt pe urmele sale - Antena Sport

Liga 1 are în prezent mulți fotbaliști români care sunt în circuitul echipei naționale și au toate șansele pentru a prinde un transfer în străinătate. Potrivit unui site care analizează zvonuri privind transferurile, niciunul nu se află în topul celor mai doriți.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cel mai dorit jucător român în prezent este Marian Huja, cel care a plecat la începutul acestui sezon de la Petrolul Ploiești, în schimbul sumei de 300.000 de euro.

Marian Huja, urmărit de șapte cluburi

La câteva luni după ce a plecat din Liga 1, Marian Huja este asaltat cu oferte de către mai multe cluburi din Europa. Evaluat de Transfermarkt la 1,5 milioane de euro, fotbalistul format în Portugalia ar putea schimba echipa din această vară.

Potrivit celor de la transferfeed.com, nu mai puțin de șapte cluburi sunt interesate să-l transfere pe actualul jucător al celor de la Pogon Szczecin: CSKA Sofia, Casa Pia, Slask Wroclaw, Go Ahead Eagles, Slovan Bratislava, Miedz Legnica și Wisla Krakow.

Sursa citată menționează că polonezii solicită 700.000 de euro în schimbul românului, adică mai puțin de jumătate sub valoarea reală de piață a sa.