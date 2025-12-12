Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

El este cel mai căutat fotbalist român al momentului! Șapte cluburi sunt pe urmele sale - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | El este cel mai căutat fotbalist român al momentului! Șapte cluburi sunt pe urmele sale

El este cel mai căutat fotbalist român al momentului! Șapte cluburi sunt pe urmele sale

Daniel Işvanca Publicat: 12 decembrie 2025, 20:03

Comentarii
El este cel mai căutat fotbalist român al momentului! Șapte cluburi sunt pe urmele sale

Cadru dintr-un Wisla Plock - Pogon Szszecin / Profimedia

Liga 1 are în prezent mulți fotbaliști români care sunt în circuitul echipei naționale și au toate șansele pentru a prinde un transfer în străinătate. Potrivit unui site care analizează zvonuri privind transferurile, niciunul nu se află în topul celor mai doriți.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cel mai dorit jucător român în prezent este Marian Huja, cel care a plecat la începutul acestui sezon de la Petrolul Ploiești, în schimbul sumei de 300.000 de euro.

Marian Huja, urmărit de șapte cluburi

La câteva luni după ce a plecat din Liga 1, Marian Huja este asaltat cu oferte de către mai multe cluburi din Europa. Evaluat de Transfermarkt la 1,5 milioane de euro, fotbalistul format în Portugalia ar putea schimba echipa din această vară.

Potrivit celor de la transferfeed.com, nu mai puțin de șapte cluburi sunt interesate să-l transfere pe actualul jucător al celor de la Pogon Szczecin: CSKA Sofia, Casa Pia, Slask Wroclaw, Go Ahead Eagles, Slovan Bratislava, Miedz Legnica și Wisla Krakow.

Sursa citată menționează că polonezii solicită 700.000 de euro în schimbul românului, adică mai puțin de jumătate sub valoarea reală de piață a sa.

Reclamă
Reclamă
  • 16 meciuri, 2 goluri și un assist are Marian Huja la Pogon Szczecin
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește FCSB să se califice în play-off?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Observator
Jumătate dintre companiile din România au mărit beneficiile de sărbători pentru angajați în 2025
Bărbatul în compania căruia a fost surprinsă Simona Halep! Imaginea cu cei doi a făcut furori pe internet
Fanatik.ro
Bărbatul în compania căruia a fost surprinsă Simona Halep! Imaginea cu cei doi a făcut furori pe internet
21:01
Pentru Neluţu Varga a fost o afecere profitabilă, acum pleacă în Anglia pe 10 milioane de euro? Anunţul englezilor
20:59
Mohamed Salah și Arne Slot s-au împăcat! Starul de pe Anfield, inclus în lotul pentru meciul cu Brighton
20:39
VideoJurnal Antena Sport | Fericirea are chipul fanilor
20:31
VideoJurnal Antena Sport | Moş Crăciun intră la Dinamo
20:30
LIVE SCORECFR Cluj – Csikszereda 1-0. Deschidere de scor pentru echipa lui Daniel Pancu
20:09
Gigi Becali spune că l-a descoperit pe “noul Hagi”. A făcut mutarea pe loc: “Vine!”
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul” 2 FotoImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter 3 Sorin Cârţu a făcut praf un jucător al Universităţii Craiova după eşecul cu Sparta Praga: “Nu pot accepta” 4 Prima mutare din Liga 1! Oţelul Galaţi l-a transferat pentru 500.000 de euro 5 “Am dat o maşină cadou şi un apartament”. Gigi Becali, dezvăluiri incredibile după victoria FCSB-ului cu Feyenoord 6 FCSB – Feyenoord 4-3. Campioana României, victorie dramatică, la ultima fază! Revenire de poveste a roş-albaştrilor
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter“Ca un idiot”. Reacția uluitoare a lui Cristi Chivu după ce a devenit lider în Serie A cu Inter
Mircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masăMircea Rednic, revenire senzaţională în Liga 1! Are contractul pe masă
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”