Cosmin Contra, salariu uriaş după ce şi-a prelungit contractul în Qatar

Radu Constantin Publicat: 21 martie 2026, 13:25

Cosmin Contra, în timpul unui meci/ Profimedia

Cosmin Contra (50 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Al Arabi, echipa din prima ligă a Qatarului. Noua înţelegere va fi valabilă până în 2028. El se va bucura şi de o creştere substanţială a salariului, urmând să câştige o avere.

Cosmin Contra va încasa până la 2,5 milioane de dolari anual, în funcție de obiectivele sportive îndeplinite, anunță sport.ro. Salariul actual al tehnicianului român este de 1,7 milioane de euro.

Fostul selecţioner i-a convins pe qatarezi să primească prelungurea, după ce, din toamna lui 2025 până acum, a preluat echipa de pe penultimul loc şi a dus-o până pe 6.

Ce anunţ a făcut clubul legat de prelungirea contractului lui Comsin Contra.

“Contractul antrenorului Cosmin Contra a fost prelungit până în 2028. Clubul Al Arabi a anunțat prelungirea contractului antrenorului român Cosmin Contra pentru două sezoane, confirmându-și încrederea în conducerea sa tehnică și susținând parcursul echipei către atingerea aspirațiilor sale de viitor”, e comunicatul emis de Al Arabi.

În acest moment, Al Arabi vine după o serie de 4 meciuri fără înfrângere. În ultima partidă, echipa lui Guriţă a învins liderul Al-Sadd, cu 2-1.

