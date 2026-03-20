Cosmin Contra a semnat noul contract

Cosmin Contra (50 de ani) a semnat prelungirea contractului cu Al Arabi, echipa din prima ligă a Qatarului. Noua înţelegere va fi valabilă până în 2028.
Fostul selecţioner i-a convins pe qatarezi, după ce, din toamna lui 2025 până acum, a preluat echipa de pe penultimul loc şi a dus-o până pe 6.
“Contractul antrenorului Cosmin Contra a fost prelungit până în 2028. Clubul Al Arabi a anunțat prelungirea contractului antrenorului român Cosmin Contra pentru două sezoane, confirmându-și încrederea în conducerea sa tehnică și susținând parcursul echipei către atingerea aspirațiilor sale de viitor”, e comunicatul emis de Al Arabi.
În acest moment, Al Arabi vine după o serie de 4 meciuri fără înfrângere. În ultima partidă, echipa lui Guriţă a învins liderul Al-Sadd, cu 2-1.
Cosmin Contra, antrenamente online
Recent, Cosmin Contra a dezvăluit că a fost nevoit să facă antrenamente online, dată fiind situaţia delicată din Qatar. Antrenorul a transmis însă că nu s-a temut, deşi se auzeau explozii îndepărtare.
“Aici, unde locuiesc eu, e linişte. Aud doar din îndepărtare. Nu ştiu ce se va întâmpla, în principiu, în seara asta, ar trebui să facem antrenament. Asta ni s-a comunicat, că suntem safe să facem antrenamentul. N-am avut teamă pentru că am păstrat legătura cu cei de aici, ne-au transmis informaţiile de la cel mai înalt nivel, de la Ministerul Apărării, de la Ministerul de Interne.
Cei din conducerea fotbalului ne-au liniştit, din toate punctele de vedere, se vorbea chiar ă jucăm meciul. Dar datorită incertitudinii la nivel de jucători, mai ales la cei străini, s-a luat decizia de a se amâna etapa, dar în principiu putea juca.
(N.r. Cum a decurs antrenamentul online, de ieri?) Totul ok. A funcţionat bine, am făcut un antrenament bun, n-am pierdut ziua. La sala de forţă pe care o au unde locuiesc, acasă sau în faţa blocului. Probabil vom juca următorul meci, restanţa se va juca la o dată ulterioară, la sfârşitul săptămânii e programată următoarea etapă“, a declarat Cosmin Contra, pentru AntenaSport, la începutul lunii martie.
