Cristi Chivu a stabilit principalul obiectiv de la Inter după victoria cu Manchester City: „Trebuie să încercăm”

Cristi Chivu a acordat o primă reacție după ce Interul său a învins-o pe Manchester City după loviturile de departajare într-un meci amical disputat la Hong Kong, China. Tehnicianul român a numit care e principalul obiectiv al echipei sale în această perioadă de pregătire, și anume evitarea accidentărilor în vederea noului sezon.

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Inter Milano a învins-o pe Manchester City la Hong Kong într-un meci amical de top disputat la Hong Kong, în China. Cele două formații nu au putut fi despărțite timp de 90 de minute, iar meciul s-a dus la loviturile de departajare, unde „nerazzurrii” au fost mai inspirați și au câștigat cu 3-1.

Declarațiile lui Cristi Chivu după meciul dintre Inter și Manchester City

După meci, Chivu a vorbit cu jurnaliștii prezenți în China și și-a lăudat elevii pentru jocul prestat în fața „Reginei” Europei din 2023. Antrenorul italian a vorbit și despre jucătorii tineri, iar în final a stabilit obiectivul pentru perioada de pregătire: fără accidentări.

„Mă bucur că nimeni nu s-a accidentat, acesta este scopul în aceste meciuri. Am ajuns acum două zile și încă nu ne-am revenit după decalajul cu fusul orar. Am făcut un antrenament ușor ieri, dar băieții au arătat că sunt campioni, că sunt demni de echipa pe care o reprezintă. Au făcut o primă repriză excelentă, au citit jocul adversarului, chiar dacă nu suntem în cea mai bună formă.

Jucătorii tineri pot și trebuie să se descurce mai bine, ca toți ceilalți. Evident, acesta este doar începutul pentru ei. Pot și trebuie să se descurce mai bine, iar acest lucru trebuie să fie clar pentru toată lumea, chiar și pentru coechipierii lor mai experimentați.