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Halucinant: jucătorul de 85.000.000 de euro, liber de contract, se antrenează la o echipă din Liga a 10-a!

Mihai Alecu Publicat: 1 august 2026, 19:34

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Halucinant: jucătorul de 85.000.000 de euro, liber de contract, se antrenează la o echipă din Liga a 10-a!

Jadon Sancho se antrenează la o echipă din Liga a 10-a. Foto: Profimedia

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Perioada verii este una care aduce multe poveşti interesante în fotbalul mondial, iar jucători care la un moment dat erau în top, ajung să aibă parte de aventuri neaşteptate.

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Aşa este şi cazul lui Jadon Sancho, extremă care a fost ultima dată sub contract cu cei de la Manchester United, dar care acum este fără echipă după ce i-a expirat înţelegerea cu trupa de pe Old Trafford.

Jadon Sancho a ajuns să se antreneze la o echipă din Liga a 10-a engleză

Cumpărat de la Borussia Dortmund, în 2021, pentru 85 de milioane de euro, Jadon Sancho părea a fi următorul mare star din fotbalul englez, însă cariera sa a luat o întorsătură cum nimeni nu se aştepta. După ce a avut prestaţii apreciate la Manchester United, în primii ani, a urmat o decădere şi mai multe împrumuturi.

Britanicul a fost cedat la Borussia Dortmund, la Chelsea sau la Aston Villa, dar nicăieri nu a părut că-şi găseşte locul, cu excepţia perioadei bune pe care a avut-o la revenirea în Bundesliga. Acum, fără angajament, Sancho a luat decizia să se antreneze la baza de pregătire a celor de la Flixton FC, formaţie din Liga a 10-a engleză, notează cei de la Sun Sport.

Unde ar putea să ajungă Jadon Sancho

Ofertele pentru Jadon Sancho nu au fost nenumărate şi nici convenabile, iar jucătorul a decis că mai bine aşteaptă cea mai bună oportunitate înainte să semneze cu o nouă formaţie. Momentan s-a speculat foarte mult pe o posibilă nouă întoarcere a sa la Borussia Dortmund, însă această variantă rămâne de văzut dacă va fi una care să se concretizeze.

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De jucătorul britanic s-au mai interesat echipe inclusiv din zona arabă, dar şi din Premier League şi Serie, printre numele menţionate numărându-se Brentford şi Fiorentina. Ajuns la 26 de ani, pentru Sancho cel mai important este să meargă undeva unde să fie convins de proiect şi să fie concentrat sută la sută pe fotbal, pentru a nu-şi rata definitiv cariera.

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