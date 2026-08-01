Halucinant: jucătorul de 85.000.000 de euro, liber de contract, se antrenează la o echipă din Liga a 10-a!

Perioada verii este una care aduce multe poveşti interesante în fotbalul mondial, iar jucători care la un moment dat erau în top, ajung să aibă parte de aventuri neaşteptate.

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Aşa este şi cazul lui Jadon Sancho, extremă care a fost ultima dată sub contract cu cei de la Manchester United, dar care acum este fără echipă după ce i-a expirat înţelegerea cu trupa de pe Old Trafford.

Jadon Sancho a ajuns să se antreneze la o echipă din Liga a 10-a engleză

Cumpărat de la Borussia Dortmund, în 2021, pentru 85 de milioane de euro, Jadon Sancho părea a fi următorul mare star din fotbalul englez, însă cariera sa a luat o întorsătură cum nimeni nu se aştepta. După ce a avut prestaţii apreciate la Manchester United, în primii ani, a urmat o decădere şi mai multe împrumuturi.

Britanicul a fost cedat la Borussia Dortmund, la Chelsea sau la Aston Villa, dar nicăieri nu a părut că-şi găseşte locul, cu excepţia perioadei bune pe care a avut-o la revenirea în Bundesliga. Acum, fără angajament, Sancho a luat decizia să se antreneze la baza de pregătire a celor de la Flixton FC, formaţie din Liga a 10-a engleză, notează cei de la Sun Sport.

Unde ar putea să ajungă Jadon Sancho

Ofertele pentru Jadon Sancho nu au fost nenumărate şi nici convenabile, iar jucătorul a decis că mai bine aşteaptă cea mai bună oportunitate înainte să semneze cu o nouă formaţie. Momentan s-a speculat foarte mult pe o posibilă nouă întoarcere a sa la Borussia Dortmund, însă această variantă rămâne de văzut dacă va fi una care să se concretizeze.