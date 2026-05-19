Şoc în Anglia! “Coşmarul” FCSB-ului va juca finala barajului pentru Premier League, după un scandal incredibil!

„Clubul de fotbal Middlesbrough salută rezultatul audierii Comisiei Disciplinare de astăzi.

Credem că acest lucru transmite un mesaj clar pentru viitorul jocului nostru, în ceea ce privește integritatea și conduita sportivă.

Ne concentrăm acum pe meciul nostru împotriva lui Hull City de pe Wembley, de sâmbătă”, a transmis Boro.

În afară de incidentul cu Middlesbrough, Southampton a recunoscut că a încălcat reglementările privind spionajul înaintea meciurilor cu Oxford United din decembrie 2025 și Ipswich Town din aprilie 2026. Totuşi, clubul din Championship consideră sancţiunea exagerată şi o va contesta. Southampton crede că sancţiunea dură a venit ca urmare a scandalului din presă şi în urma unor presupuse scurgeri de informații de la Middlesbrough.

„Deja facem apel în urma acestei sancțiuni și o vom combate în cel mai ferm mod posibil”, a declarat o sursă pentru The Sun.

Scandalul a plecat de la observarea unei siluete la baza de antrenament a lui Boro, înainte de prima manșă a meciului din semifinalele barajului de la începutul acestei luni. O persoană ar fi fost văzută filmând de după un copac, înainte de a părăsi stadionul unde s-a disputat partida, atunci când a fost confruntată de personalul de la arenă.

Hull City şi-a manifestat îngrijorarea că finala barajului pentru Premier League ar putea fi amânată, având în vedere ancheta declanşată în urma scandalului. Totuşi, forul Championship a anunţat că aceasta va avea loc, cu Middlesbrough în locul lui Southampton.

Middlesbrough a privat-o dramatic pe FCSB de disputarea finalei Cupei UEFA, în 2006!

În 2006, Middlesbrough a eliminat-o dramatic pe FCSB în semifinalele Cupei UEFA, cu 4-3 la general, după ce echipa patronată de Gigi Becali a condus cu 3-0 la general. FCSB o eliminase în sferturile Cupei UEFA pe Rapid.

Golul calificării lui Middlesbrough în finală a fost marcat de italianul Massimo Maccarone, în minutul 89, cu o lovitură de cap. Sevilla avea să câştige în acel sezon Cupa UEFA, după ce a învins-o cu 4-0 în finală pe Middlesbrough.