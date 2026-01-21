Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000 - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000

Fotbal | Fotbal extern

Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000

Daniel Işvanca Publicat: 21 ianuarie 2026, 22:48

Comentarii
Cristiano Ronaldo a marcat din nou pentru Al-Nassr! Portughezul, cu un pas mai aproape de golul 1000

Cristiano Ronaldo/ Profimedia

Cristiano Ronaldo nu se dezminte la aproape 41 de ani, asta după ce portughezul a marcat un nou gol pentru cei de la Al-Nassr. Atacantul lusitan a înscris miercuri în poarta celor de la Damac.

Victoria a adus-o pe Al-Nassr la patru puncte în spatele liderului Al-Hilal, care are însă un meci mai puțin disputat. Ronaldo s-a apropiat de borna de 1000 de goluri.

Cristiano Ronaldo, golul 960 în carieră

Cristiano Ronaldo se află și în acest sezon într-o formă fantastică în Arabia Saudită, reușind să puncteze iarăși pentru cei de la Al-Nassr. Atacantul portughez a „recidivat” în jocul cu Damac, din etapa cu numărul 17.

CR7 a majorat avantajul echipei sale în minutul 50, fiind servit excelent de conaționalul său Joao Felix. Reușita portughezului a fost cea cu numărul 960 din carieră, fiind în acest moment la 40 de goluri distanță de 1000 de goluri înscrise.

Sunt șanse mici însă ca Al-Nassr să mai facă ceva în lupta la titlu. Distanța față de liderul Al-Hilal este de patru puncte, asta în condițiile în care aceștia au un meci mai puțin disputat.

