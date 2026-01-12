Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat în derby-ul dintre Al Hilal şi Al Nassr - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat în derby-ul dintre Al Hilal şi Al Nassr

Alex Masgras Publicat: 12 ianuarie 2026, 20:46 / Actualizat: 12 ianuarie 2026, 21:49

Cristiano Ronaldo continuă drumul spre golul 1000! A marcat în derby-ul dintre Al Hilal şi Al Nassr

Cristiano Ronaldo, după un gol marcat pentru Al-Nassr / Profimedia

Cristiano Ronaldo a ieşit la rampă în prima repriză a meciului dintre Al Hilal şi Al Nassr. Starul portughez, care va împlini luna viitoare 41 de ani, a deschis scorul în derby-ul din etapa cu numărul 15 din Arabia Saudită.

Al Hilal, echipa de pe primul loc, antrenată de Simone Inzaghi, fostul antrenor al lui Inter, primeşte luni seară vizita lui Al Nassr, formaţia de pe locul al doilea. Înaintea partidei, cele două echipe erau despărţite de patru puncte.

Cristiano Ronaldo a marcat golul cu numărul 959 al carierei

Update 21:20: Al Hilal a întors rezultatul în repriza secundă şi a câştigat duelul cu 3-1. Echipa lui Simone Inzaghi s-a distanţat astfel în clasament, ajungând la 7 puncte distanţă.

În minutul 41, Cristiano Ronaldo a deschis scorul. Totul a plecat de la o pasă excelentă a lui Joao Felix, cel care i-a trimis lui Kingsley Coman la marginea careului. De acolo, francezul i-a pasat lui Cristiano Ronaldo, iar portughezul a reuşit să îl învingă pe Al Rubaie, chiar înainte de pauză.

Reuşita din prima repriză a meciului cu Al Hilal reprezintă golul cu numărul 959 pentru Cristiano Ronaldo. La Al Nassr, el a ajuns deja la 115 reuşite.

Ronaldo mai are 5 goluri la Sporting, 145 la Manchester United 450 la Real Madrid, 101 la Juventus şi 143 la naţionala Portugaliei. În 18 meciuri disputate în tricoul lui Al Nassr în acest sezon, Cristiano Ronaldo a marcat 15 goluri şi a oferit 3 pase decisive.

Mai mult, în primele 15 etape, Cristiano Ronaldo a reuşit să înscrie în 13 dintre acestea. Singurele partide în care nu a marcat au fost cele cu Al Kholood (2-0), din etapa a doua, şi cu Al Ahli (2-3), din etapa cu numărul 13.

