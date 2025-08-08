Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. "CR7" a făcut show în ultimul amical - Antena Sport

Închide meniul
Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. "CR7" a făcut show în ultimul amical

Home | Fotbal | Fotbal extern | Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. “CR7” a făcut show în ultimul amical

Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. “CR7” a făcut show în ultimul amical

Andrei Nicolae Publicat: 8 august 2025, 9:50

Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. CR7 a făcut show în ultimul amical

Cristiano Ronaldo, în timpul unui meci / Profimedia

Cristiano Ronaldo continuă seria de amicale alături de AL-Nassr până să înceapă noul sezon din Arabia Saudită. După ce a reușit deja să marcheze într-un amical cu Toulouse, atacantul lusitan a dat lovitura de trei ori în fața celor de la Rio Ave, la capătul unui meci în care și Joao Felix a fost decisiv pentru formația din Golf.

Partida amicală s-a disputat chiar în ziua în care “CR7” aniversa un moment emblematic din carieră.

Cristiano Ronaldo, hat-trick la 12 ani după primul “Siuu” din carieră

Primul gol al amicalului a fost marcat de francezul Mohamed Simakan, din pasa lui Joao Felix. Ce a urmat însă a fost un spectacol oferit de Cristiano Ronaldo.

În minutul 44, atacantul lusitan a dublat avantajul echipei sale după o combinație bună cu Joao Felix. Cel de-al doilea gol al lui “CR7” a venit dintr-o lovitură de cap marcă înregistrată, după ce s-a înălțat în careul celor de la Rio Ave.

Hat-trick-ul a fost complet odată cu o lovitură de la 11 metri obținută de Joao Felix și transformată de cel mai bun marcator din istoria acestui sport. Cele trei reușite ale jucătorului de 40 de ani au venit chiar în ziua care marca 12 ani de la primul meci în care superstarul a făcut un “Siuu” pentru prima dată, celebrarea deja cunoscută a lusitanului care a fost imitată de extrem de mulți alții de-a lungul timpului.

După meci, Ronaldo a venit cu un mesaj și pe rețelele sociale, unde a scris: “Continuă să forțezi, mai e mult de făcut“.

