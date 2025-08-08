Cristiano Ronaldo, hat-trick în ziua unei aniversări legendare. "CR7" a făcut show în ultimul amical - Antena Sport

Cristiano Ronaldo continuă seria de amicale alături de AL-Nassr până să înceapă noul sezon din Arabia Saudită. După ce a reușit deja să marcheze într-un amical cu Toulouse, atacantul lusitan a dat lovitura de trei ori în fața celor de la Rio Ave, la capătul unui meci în care și Joao Felix a fost decisiv pentru formația din Golf.

Partida amicală s-a disputat chiar în ziua în care “CR7” aniversa un moment emblematic din carieră.

Cristiano Ronaldo, hat-trick la 12 ani după primul “Siuu” din carieră

Primul gol al amicalului a fost marcat de francezul Mohamed Simakan, din pasa lui Joao Felix. Ce a urmat însă a fost un spectacol oferit de Cristiano Ronaldo.

În minutul 44, atacantul lusitan a dublat avantajul echipei sale după o combinație bună cu Joao Felix. Cel de-al doilea gol al lui “CR7” a venit dintr-o lovitură de cap marcă înregistrată, după ce s-a înălțat în careul celor de la Rio Ave.