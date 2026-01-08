Marius Şumudică a dat cărţile pe faţă! Ce se întâmplă cu Tavi Popescu - Antena Sport

Marius Şumudică a anunţat că Octavian Popescu (23 de ani) nu va ajunge la Al-Okhdood, echipa cu care antrenorul român a semnat recent. Asta chiar dacă Gigi Becali i l-a propus pe jucătorul de la FCSB.

Şumudică susţine că pe lista de transferuri a arabilor se află trei jucători, dar şi că niciunul dintre ei nu e din România. Asta după ce s-a scris despre posibila trecere a lui Tavi Popescu în Arabia Saudită.

Tavi Popescu nu se transferă la Al-Okhdood

“Vom face trei transferuri la echipă. Avem câțiva jucători interesanți din Europa pe care vrem să-i aducem. Nu facem însă niciun transfer din România, nu e niciun jucător român pe listă”, a spus Şumudică, citat de fanatik.ro.

Şumudică l-a dorit pe Tavi Popescu la noua sa echipă, lucru dezvăluit chiar de Gigi Becali. A încercat să îl ademenească cu un salariu de 200.000 pentru următoarele şase luni, dar se pare că totul a picat pentru moment.

Gigi Becali: “Am zis să îl ia pe George Popescu”

“A vrut Şumudică, m-a întrebat de Thiam şi de încă unul, nu vă spun numele. Thiam se antrenează bine, dă goluri. Bun, nu îl mai dăm. Şi atunci am zis să îl ia pe George Popescu. Să îl ia, dar să vorbească cu el, să vadă dacă vrea să meargă. Nu m-am lămurit, e vorba că îl vede cineva acolo, îşi dă un restart, îl vede cineva şi dă 20 de milioane pe el.