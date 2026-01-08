Ce a păţit Lamine Yamal înainte de Barcelona - Bilbao 5-0! Anunţul lui Hansi Flick, după ce vedeta catalanilor a fost rezervă - Antena Sport

Închide meniul
Ce a păţit Lamine Yamal înainte de Barcelona – Bilbao 5-0! Anunţul lui Hansi Flick, după ce vedeta catalanilor a fost rezervă

Alex Masgras Publicat: 8 ianuarie 2026, 8:25

Hansi Flick şi Lamine Yamal - Profimedia

Barcelona s-a distrat în semifinala Supercupei Spaniei cu Athletic Bilbao, pe care a învins-o cu 5-0, în Arabia Saudită. Catalanii şi-au făcut viaţa uşoară încă din prima repriză, atunci când a intrat la cabine cu un avans de patru goluri.

Toate acestea fără Lamine Yamal, vedeta catalanilor fiind doar rezervă la acest meci. Tânărul de 18 ani a avut probleme în ultima perioadă, iar fanii s-au gândit la o nouă accidentare suferită de acesta.

Lamine Yamal, probleme înainte de Barcelona – Bilbao 5-0: “I s-a aplicat un tratament”

La finalul partidei, Hansi Flick a dezvăluit de ce Yamal a rămas pe bancă şi nu a luat parte la ultimele două şedinţe de pregătire. Este vorba despre o problemă stomacală, iar zilele trecute i s-a aplicat un tratament.

“Nu s-a simțit bine în ultimele două zile. I s-a aplicat un tratament ieri și se simțea mai bine, dar nu a putut să se antreneze în ultimele două ședințe, motiv pentru care a fost rezervă. Nu este vorba despre vreo accidentare, este o problemă stomacală. Nu se simțea bine”, a declarat Hansi Flick, citat de mundodeportivo.com.

În ceea ce priveşte victoria fără drept de apel în faţa lui Bilbao, Flick a declarat că Barcelona a făcut tot ce trebuia să facă, acesta fiind planul de joc stabilit înaintea partidei. Antrenorul german a apreciat şi faptul că jucătorii săi au rămas concentraţi pe toată durata partidei, chiar dacă avantajul de pe tabelă era uriaş:

“Am avut nevoie de câteva minute ca să intrăm în joc. Așa ne-am dorit să jucăm, acesta a fost planul de joc. Am fost așezați corect și am avut un plan obișnuit, anume să controlăm jocul.

Iar după cele două sau trei goluri, am știut cum să păstrăm posesia și am rămas foarte concentrați pe toată durata celor nouăzeci de minute, până la fluierul final, apărându-ne bine”, a mai spus Hansi Flick, la finalul partidei.

Pentru Barcelona urmează acum finala Supercupei Spaniei, acolo unde va întâlni câştigătoarea semifinalei dintre Real Madrid şi Atletico Madrid. Catalanii sunt deţinătorii trofeului, după ce s-au impus în faţa lui Real în finala de anul trecut din Arabia Saudită.

