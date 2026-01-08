Ce a păţit Lamine Yamal înainte de Barcelona - Bilbao 5-0! Anunţul lui Hansi Flick, după ce vedeta catalanilor a fost rezervă - Antena Sport

Barcelona s-a distrat în semifinala Supercupei Spaniei cu Athletic Bilbao, pe care a învins-o cu 5-0, în Arabia Saudită. Catalanii şi-au făcut viaţa uşoară încă din prima repriză, atunci când a intrat la cabine cu un avans de patru goluri.

Toate acestea fără Lamine Yamal, vedeta catalanilor fiind doar rezervă la acest meci. Tânărul de 18 ani a avut probleme în ultima perioadă, iar fanii s-au gândit la o nouă accidentare suferită de acesta.

Lamine Yamal, probleme înainte de Barcelona – Bilbao 5-0: “I s-a aplicat un tratament”

La finalul partidei, Hansi Flick a dezvăluit de ce Yamal a rămas pe bancă şi nu a luat parte la ultimele două şedinţe de pregătire. Este vorba despre o problemă stomacală, iar zilele trecute i s-a aplicat un tratament.

“Nu s-a simțit bine în ultimele două zile. I s-a aplicat un tratament ieri și se simțea mai bine, dar nu a putut să se antreneze în ultimele două ședințe, motiv pentru care a fost rezervă. Nu este vorba despre vreo accidentare, este o problemă stomacală. Nu se simțea bine”, a declarat Hansi Flick, citat de mundodeportivo.com.

În ceea ce priveşte victoria fără drept de apel în faţa lui Bilbao, Flick a declarat că Barcelona a făcut tot ce trebuia să facă, acesta fiind planul de joc stabilit înaintea partidei. Antrenorul german a apreciat şi faptul că jucătorii săi au rămas concentraţi pe toată durata partidei, chiar dacă avantajul de pe tabelă era uriaş: