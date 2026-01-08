Cristi Chivu nu stă la discuţii la Inter: "Dacă se întâmplă altfel, mă enervez, și mă enervez rău" - Antena Sport

Cristi Chivu a declarat tare şi răspicat că jucătorii de la Inter trebuie să fie preocupaţi numai de meciurile echipei lor. Asta în contextul în care antrenorul român a fost întrebat despre rezultatul de egalitate înregistrat de Napoli, 2-2 cu Verona.
Partida de la Napoli s-a terminat chiar când jucătorii lui Inter se aflau la încălzire înainte de Parma – Inter 0-2, iar Chivu susţine că regula e clară pe Meazza: “ne interesează doar meciurile noastre!”. Asta chiar dacă egalul de la Napoli i-a adus pe nerazzurri la 4 puncte de echipa lui Conte.
Cristi Chivu, declaraţii tari după Parma – Inter 0-2
“Ieșisem pe teren să ne încălzim cât timp Napoli încă juca, așa că nu aveam cum să știm ce s-a întâmplat. Oricum, principala noastră preocupare ar trebui să fie întotdeauna meciul pe care îl avem, nu ce fac ceilalți. Dacă se întâmplă altfel, mă enervez, și mă enervez rău.
Putem începe să ne uităm la clasament? Scopul nostru este să fim competitivi, trebuie să facem asta meci de meci. Prima jumătate a sezonului nu s-a terminat încă, avem meciul cu Lecce de recuperat.
Campionatul este lung, încă trebuie să demonstrăm prin muncă asiduă că suntem ceea ce ne dorim. Serie A nu e niciodată ușoară, pericolul este mereu după colț. Jocul de azi este cel care contează. Ca să câștigi un meci, trebuie să-l meriți; nimeni nu-ți oferă nimic. Trebuie să demonstrezi mereu asta, scoțând la iveală cea mai bună versiune a ta”, a spus Chivu.
Parma – Inter Milano 0-2
Inter Milano, antrenată de românul Cristian Chivu, a învins miercuri seara, în deplasare, scor 2-0, formaţia Parma, în etapa a 19-a din Serie A. Inter e lider în clasament.
Cristian Chivu a întâlnit fosta sa echipă, Parma, chiar pe stadionul Ennio Tardini, iar Federico Dimarco a marcat unicul gol al meciului, în minutul 42. Reuşita oaspeţilor a fost analizată de VAR şi a fost validată după două minute de aşteptare. Ange-Yoan Bonny a trimis mingea în plasă, în minutul 90+4, dar golul a fost anulat de VAR. În minutul 90+8, Thuram a stabilit scorul final: 0-2.
Echipa lui Chivu e pe locul întâi în clasament, cu 42 de puncte, urmată de AC Milan, cu 38 de puncte, dar cu un joc în minus. Napoli e pe 3, tot cu 38 de puncte.
