Cristi Chivu, "sub lupa" lui Mario Balotelli. Ce spune atacantul despre antrenor și lupta la titlu din Serie A - Antena Sport

Cristi Chivu, “sub lupa” lui Mario Balotelli. Ce spune atacantul despre antrenor și lupta la titlu din Serie A

Andrei Nicolae Publicat: 10 ianuarie 2026, 18:57

Chivu și Balotelli, în timpul unui meci în 2012 / Profimedia

Mario Balotelli, unul dintre cei mai nonconformiști jucători din istoria fotbalului modern, a acordat recent un interviu pentru o publicație din Italia în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte. Atacantul de 35 de ani a vorbit inclusiv despre lupta pentru Scudetto, dar și despre Cristi Chivu, alături de care a împărțit vestiarul la Inter.

Cristi Chivu a făcut o primă jumătate de sezon bună alături de Inter, care se află în acest moment pe primul loc în Serie A. De la începutul campionatului și până acum, antrenorul român a fost atât subiectul criticilor, cât și cuvintelor de laudă, iar recent Mario Balotelli s-a alăturat taberei care este pro-Chivu.

Chivu, un “atu” pentru Inter în viziunea lui Balotelli

Atacantul care a jucat de-a lungul carierei sale pentru AC Milan, Manchester City, Liverpool sau Inter a fost întrebat de jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com dacă se aștepta la impactul pe care l-a avut Chivu pe Giuseppe Meazza. Tehnicianul născut din Reșița l-a convins pe Balotelli, care și-a adus aminte și de perioada petreucută în vestiar alături de fundașul român între 2007 și 2010.

Cristian e un tip fantastic. A fost o onoare să joc alături de el. E într-adevăr o persoană minunată, cu siguranță înțelege fotbalul mai bine decât mine. Drept antrenor, e un atu“, a spus atacantul.

În ceea ce privește lupta pentru titlul din Italia, Balotelli crede că Interul lui Chivu are un avantaj, deși nu l-ar deranja să o vadă nici pe AC Milan campioană la finalul sezonului.

AC Milan și Inter sunt în inima mea. Problema este că nu pot alege dintre cele două sau Napoli, altfel fetița mea mă va omorî.

Acum, Inter are avantajul, dar Milan nu ar trebui să fie subestimată. Sunt o echipă periculoasă, totuși. Îți spun adevărul, dacă Inter sau Milan câștigă, voi fi fericit oricum“, a mai spus jucătorul cu 36 de selecții la naționala Italiei.

De-a lungul carierei sale, Balotelli a adunat cele mai multe meciuri pentru Inter, 86 la număr, perioadă în care a marcat 28 de goluri și a oferit 14 pase decisive.

