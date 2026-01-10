Cristi Chivu, "sub lupa" lui Mario Balotelli. Ce spune atacantul despre antrenor și lupta la titlu din Serie A - Antena Sport

Mario Balotelli, unul dintre cei mai nonconformiști jucători din istoria fotbalului modern, a acordat recent un interviu pentru o publicație din Italia în cadrul căruia a abordat mai multe subiecte. Atacantul de 35 de ani a vorbit inclusiv despre lupta pentru Scudetto, dar și despre Cristi Chivu, alături de care a împărțit vestiarul la Inter.

Cristi Chivu a făcut o primă jumătate de sezon bună alături de Inter, care se află în acest moment pe primul loc în Serie A. De la începutul campionatului și până acum, antrenorul român a fost atât subiectul criticilor, cât și cuvintelor de laudă, iar recent Mario Balotelli s-a alăturat taberei care este pro-Chivu.

Chivu, un “atu” pentru Inter în viziunea lui Balotelli

Atacantul care a jucat de-a lungul carierei sale pentru AC Milan, Manchester City, Liverpool sau Inter a fost întrebat de jurnaliștii de la tuttomercatoweb.com dacă se aștepta la impactul pe care l-a avut Chivu pe Giuseppe Meazza. Tehnicianul născut din Reșița l-a convins pe Balotelli, care și-a adus aminte și de perioada petreucută în vestiar alături de fundașul român între 2007 și 2010.

“Cristian e un tip fantastic. A fost o onoare să joc alături de el. E într-adevăr o persoană minunată, cu siguranță înțelege fotbalul mai bine decât mine. Drept antrenor, e un atu“, a spus atacantul.

În ceea ce privește lupta pentru titlul din Italia, Balotelli crede că Interul lui Chivu are un avantaj, deși nu l-ar deranja să o vadă nici pe AC Milan campioană la finalul sezonului.