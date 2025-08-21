Cum arată vestiarul în care se schimbă Dennis Man la PSV Eindhoven! Gică Popescu, la loc de cinste în stadion - Antena Sport

Închide meniul
Cum arată vestiarul în care se schimbă Dennis Man la PSV Eindhoven! Gică Popescu, la loc de cinste în stadion

Cum arată vestiarul în care se schimbă Dennis Man la PSV Eindhoven! Gică Popescu, la loc de cinste în stadion
Cum arată vestiarul în care se schimbă Dennis Man la PSV Eindhoven! Gică Popescu, la loc de cinste în stadion

Publicat: 21 august 2025, 20:28

Cum arată vestiarul în care se schimbă Dennis Man la PSV Eindhoven! Gică Popescu, la loc de cinste în stadion
Poza lui Dennis Man în vestiarul lui Eindhoven / AntenaSport

Stadionul lui PSV Eindhoven, echipa la care evoluează Dennis Man, este impresionant. Philips Stadion are o capacitate de peste 35.000 de locuri, iar în interiorul stadionului se află un culoar în care apar toţi jucătorii care au evoluat pentru echipa olandeză. Gică Popescu e şi el acolo, la loc de cinste.

Cum cobori din avion, pe aeroportul din Eindhoven, apare poza lui Romario, care a scris istorie pentru formaţia olandeză. El este cel mai iubit jucător străin care a evoluat vreodată pentru Eindhoven. (IMAGINI EXCLUSIVE ÎN GALERIA FOTO)

Stadionul echipei lui Dennis Man, PSV Eindhoven, e unul impresionant

De altfel, în interiorul stadionului se află 3 lounge-uri, dintre care două poartă numele lui Romario, respectiv Ronaldo. Brazilianul Ronaldo a avut şi el cifre fantastice atunci când a evoluat pentru PSV Eindhoven, în perioada 1994 – 1996. În 46 de meciuri, a marcat 42 de goluri.

Stadionul dispune de două restaurante, unde poţi lua masa şi poţi consuma băuturi, inclusiv alcoolice. O bere costă 4.5 euro. 350 de oameni lucrează pentru ca totul să fie perfect în lounge-urile şi restaurantele de pe Philips Stadion.

Poza lui Gică Popescu, în stadionul lui Eindhoven
Poza lui Gică Popescu, în stadionul lui Eindhoven

Turul stadionului Philips Stadion costă puţin peste 20 de euro (circa 100 de lei). Olandezii au în plan să mărească stadionul cu 18.000 de locuri, acesta urmând să aibă în viitor 53.000 de locuri. Sunt peste 80.000 de oameni care doresc să achiziţioneze abonamente pentru meciurile de acasă ale lui Eindhoven.

PSV Eindhoven are acelaşi sponsor încă din 1913, Philips. Nicio echipă nu a avut un sponsor pentru o perioadă atât de mare de timp.

Prima siglă a lui PSV Eindhoven
Prima siglă a lui PSV Eindhoven

92 de camere de supraveghere are stadionul lui Eindhoven. Suporterii care intră pe gazon plătesc o amendă mare, de 6.000 de euro.

Ceea ce trebuie să ştie Dennis Man, şi cu siguranţă a aflat deja, este că jucătorii lui Eindhoven nu au voie cu telefonul mobil pe stadion. Amenzile sunt mari pentru această abatere.

