Deian Sorescu, gol de senzaţie în Turcia! A înscris dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri! - Antena Sport

Bogdan Stănescu Publicat: 4 decembrie 2025, 15:08

Deian Sorescu, după golul de senzaţie din Cupa Turciei / captura X

Deian Sorescu (28 de ani) a reuşit un gol de senzaţie în meciul pe care echipa lui, Gaziantep, l-a disputat în Cupa Turciei împotriva lui Yeşil Yalova FK, echipă din liga a 4-a.

Gaziantep a învins-o cu 2-0 pe Yeşil Yalova, calificându-se în grupele Cupei Turciei.

Deian Sorescu a marcat din lovitură liberă, de la 30 de metri!

Boateng a deschis scorul în minutul 41 al meciului, din penalty, după care, în minutul 60, a venit golul extraordinar al lui Deian Sorescu. Lui Sorescu i-a fost mişcată mingea din lovitură liberă, apoi a şutat în forţă, de la circa 30 de metri. Balonul a intrat în plasă după ce a lovit bara.

Sorescu a marcat două goluri şi a reuşit două assist-uri în cele 15 meciuri în care a jucat pentru Gaziantep în acest sezon, în toate competiţiile.

Deian Sorescu e cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2 milioane de euro. El mai are contract cu Gaziantep până în vara lui 2027. Sorescu are şi 23 de meciuri pentru naţionala României.

Pentru Gaziantep urmează o serie “de foc”. Echipa lui Sorescu şi Maxim le va întâlni pe Beşiktaş şi Goztepe, echipe clasate mai sus decât ea. După un duel cu Istanbul Başakşehir, Gaziantep va juca şi împotriva liderului Galatasaray. După 14 etape în campionat, Gaziantep are 22 de puncte, fiind pe locul 7.

 

