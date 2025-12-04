Deian Sorescu, gol de senzaţie în Turcia! A înscris dintr-o lovitură liberă de la 30 de metri! - Antena Sport

Deian Sorescu (28 de ani) a reuşit un gol de senzaţie în meciul pe care echipa lui, Gaziantep, l-a disputat în Cupa Turciei împotriva lui Yeşil Yalova FK, echipă din liga a 4-a.

Gaziantep a învins-o cu 2-0 pe Yeşil Yalova, calificându-se în grupele Cupei Turciei.

Deian Sorescu a marcat din lovitură liberă, de la 30 de metri!

Boateng a deschis scorul în minutul 41 al meciului, din penalty, după care, în minutul 60, a venit golul extraordinar al lui Deian Sorescu. Lui Sorescu i-a fost mişcată mingea din lovitură liberă, apoi a şutat în forţă, de la circa 30 de metri. Balonul a intrat în plasă după ce a lovit bara.

Sorescu a marcat două goluri şi a reuşit două assist-uri în cele 15 meciuri în care a jucat pentru Gaziantep în acest sezon, în toate competiţiile.

Deian Sorescu e cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 2 milioane de euro. El mai are contract cu Gaziantep până în vara lui 2027. Sorescu are şi 23 de meciuri pentru naţionala României.